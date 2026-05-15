"Ich muss einfach weg": Warum Stardew Valleys Erfolg das neue Spiel des Entwicklers ausbremst

Eric "ConcernedApe" Barone arbeitet fünf Tage pro Woche an Haunted Chocolatier – und erklärt, warum sein neues Spiel ihn weit mehr fordert als seinerzeit Stardew Valley. (© ConcernedApe)

Seit Jahren warten Fans auf Haunted Chocolatier, das neue Spiel des Kopfes hinter dem Indie-Hit Stardwe Valley. Wann es erscheinen wird, hat Eric "ConcernedApe" Barone bislang nicht kommuniziert; nach eigenen Angaben ist das Ende der Entwicklung selbst für ihn noch nicht absehbar.

In einem neuen Interview mit Game Informer (via GamesRadar) gibt Barone seltene Einblicke in seinen Entwicklungsalltag. Demnach versucht er, fünf Tage pro Woche an Haunted Chocolatier zu arbeiten und zwei weitere an Stardew Valley – ein Spagat, den er selbst als echte Herausforderung bezeichnet.

Es ist manchmal wirklich schwer, einen anderen Gang einzulegen. Ich habe zwei Spiele, an denen ich gleichzeitig arbeite. Ich muss das einfach durchziehen – es ist nicht meine bevorzugte Arbeitsweise, aber es ist das, was getan werden muss.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Zwischen Fan-Post und Fokus

Warum ist Haunted Chocolatier so viel aufwendiger als Stardew Valley es einst war? Barone nennt den Ruhm als wesentlichen Grund.

So war er damals nach eigener Aussage "ein Niemand". Heute erhält er hingegen regelmäßig Fan-Post und wird laufend von Geschäftsleuten mit Anfragen konfrontiert – was die nötige Konzentration auf die Entwicklung erheblich erschwert.

Stattdessen wünsche sich Barone manchmal, "einfach zu verschwinden, in eine Hütte zu gehen und ohne Ablenkung zu arbeiten".

Ich schätze die Menschen, die dieses Spiel [Stardew Valley] so sehr lieben. Aber es stimmt auch, dass es schwierig ist, all diese Dinge zu jonglieren und sich komplett zu konzentrieren.

Stardew Valley und der Preis des Erfolgs

Stardew Valley zählt zu den meistverkauften Indie-Spielen aller Zeiten. Dieses Erbe bringt Barone nun in eine Zwickmühle: Die Bedingungen, unter denen das Spiel entstand, lassen sich nicht wiederherstellen. Der öffentliche Druck mitsamt gestiegener Erwartungen der Community existieren seither immer mit.

Als größten Kontrast beschreibt Barone die Ära des Updates 1.1 – dem ersten großen Patch nach dem Launch von Stardew Valley.

Damals habe er noch vollständig allein gearbeitet. Jede neue Idee habe er einfach einbauen können.

Heute zieht jede Änderung im laufenden Spiel einen erheblichen organisatorischen Aufwand mit sich, der sich von Lokalisierungsarbeiten bis zu Plattformkompatibilität erstreckt.

Entsprechend dürfte es nicht verwundern, dass auch Barone selbst keine Zeitangaben macht, wann Haunted Chocolatier seinen Release feiern darf.

Eines dürfte indes feststehen, wie der GamesRadar-Bericht kommentiert: Die Community, die Stardew Valley über Jahre am Leben gehalten hat, wartet geduldig – und wird auch weiterhin geduldig warten, wie lange auch immer das sein mag.

Welche Erwartungen habt ihr an Haunted Chocolatier?