Bereits zu Ostern hatte Saturn eine Aktion gestartet, in der ihr viele große PS4-Spiele günstig im Angebot bekommt, darunter sowohl große Titel aus 2020 wie The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima als auch schon etwas ältere Spiele wie Uncharted 4 oder God of War. Morgen enden die Angebote nun. Hier eine kurze Erinnerung an ein paar der interessantesten Deals:

Der Versand kostet in der Regel 2,99 Euro, bei erst ab 18 freigegebenen Spielen fallen erhöhte Kosten von 4,99 Euro an. Die Versandkosten lassen sich vermeiden, falls ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion findet ihr hier:

Saturn: PS4-Spiele im Angebot

Unter den Angeboten finde ihr übrigens auch Astro Bot Rescue Mission für PlayStation VR sowie Horizon: Zero Dawn in der Complete Edition. Ersteres bekommt ihr allerdings noch bis zum 23. April gratis im PlayStation Store, letzteres soll es dort ab dem 20. April für ein paar Wochen gratis geben. Falls ihr diese Spiele nicht unbedingt in der physischen Retail-Fassung besitzen wollt, könnt ihr euch den Kauf also sparen.

Ghost of Tsushima gibt es zudem bei Amazon theoretisch günstiger, nämlich für 36,99 Euro. Allerdings kommen auch hier noch 5 Euro für den Versand dazu. Zudem müsst ihr ein bis zwei Monate auf die Lieferung warten.