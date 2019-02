Scalebound - Revival auf der Switch? Ex-Producer bezweifelt es stark

Es wäre eine kleine Sensation. Scalebound, das ursprünglich für die Xbox One geplant und 2017 eingestellt worden war, soll nun auf der Switch veröffentlicht werden. Das geisterte zumindest in der letzten Woche durchs Netz.

Es ist allerdings ein Gerücht, an dem es viele Zweifel gibt. Einer dieser Zweifler war maßgeblich an der bisherigen Entwicklung des Spiels beteiligt. Jean Pierre Kellams arbeitete lange als Lead Producer an Scalebound und hat nun auf Twitter seine "großen Zweifel" an einem Switch-Revival geäußert.

Shit. I don’t know. I don’t work there anymore and haven’t talked to anyone about it, but I’d highly doubt this is a thing. https://t.co/lM1iypFzwy