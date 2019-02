Scalebound galt als große Hoffnung für Xbox One-Fans: Das Exklusiv-RPG sah in den Trailern vielversprechend aus und konnte auch einen kleinen Hype generieren.

Dann wurde die Entwicklung von Microsoft aber eingestellt und das ganze Projekt begraben. Möglicherweise ist es aber noch nicht tot: Neuen Gerüchten zufolge soll es für die Nintendo Switch wiederbelebt werden.

Es spricht einiges dafür: Nintendo Insider beruft sich auf Quellen, die gehört haben wollen, dass Nintendo Scalebound exklusiv auf die Switch bringt. Ob es von Grund auf neu entwickelt oder überarbeitet werde, sei unklar.

Außerdem spricht Imran Khan vom Game Informer gegenüber Kinda Funny Games davon, Nintendo arbeite daran, ein "totes und begrabenes" Spiel wiederbeleben. Dabei könnte es sich um Scalebound handeln.

Aber es gibt auch Zweifel. Jason Schreier von Kotaku vermutet zum Beispiel, dass Entwickler Platinum Games einfach nur ein paar Versatzstücke von Scalebound für das kommende Astral Chain wiederverwertet.

Auch Laura Kate Dale schließt eine Renaissance von Scalebound zumindest nicht komplett aus. Aber sollte Scalebound tatsächlich auf die Nintendo Switch kommen, müsste die Technik wahrscheinlich angepasst beziehungsweise heruntergeschraubt werden.

No insider info here, but with Platinum and Nintendo already buddy buddy on exclusives, rescuing Bayonetta as a series from development hell and now developing Astral Chain, I would be willing to believe Scalebound could end up Switch exclusive. Time will tell.