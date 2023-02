Scars Above: Wer Returnal mochte, sollte hier mal einen Blick drauf werfen

Genre: Action-Adventure/Shooter Entwickler: Mad Head Games Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Release: 28. Februar 2023

Das Spielejahr 2023 hat gut angefangen und uns mit dem Dead Space Remake, Hogwarts Legacy sowie Metroid Prime Remastered schon einige tolle Titel beschert. Hauptsächlich große Namen also, zwischen denen kleinere Titel Gefahr laufen, nur wenig Aufmerksamkeit zu bekommen.

Genau in diese Kategorie fällt auch Scars Above, dessen Release quasi unmittelbar bevor steht und der für einige von euch da draußen interessant sein könnte. Wir stellen euch Scars Above hier etwas genauer vor.

Darum geht es in Scars Above

In Scars Above schlüpfen wir in die Rolle von der Wissenschaftlerin Dr. Kate Ward. Die ist Mitglied des namensgebenden Sentiment Contact Assssment and Response (oder kurz SCAR) Teams, das außerirdische Objekte untersucht.

Und genau ein solches erscheint eines Tages in der Erdumlaufbahn. Kate und ihre Kolleg*innen werden entsandt, um diesen "Metaeder" zu untersuchen, als sie plötzlich in das Objekt hineingesogen werden. Eine undefinierte Zeit später erwacht Kate allein auf einem mysteriösen Exoplaneten und muss nun herausfinden, was es mit ihrem ungewöhnlichen Aufenthaltsort auf sich hat.

So spielt sich Scars Above

Generell erinnert Scars Above sowohl in Ästhetik als auch Spielablauf an den PS5-Hit Returnal. Ähnlich wie dort wird das Action-Adventure mit Shooter-Anleihen aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Die Gameplay-Eckpfeiler von Scars Above sind dabei sowohl "Erkundung" als auch "Action". Natürlich gilt es, den fremdartigen Himmelskörper zu erforschen und die bisherigen Bilder und Screenshots deuten bereits an, dass das ziemlich abwechslungsreich werden könnte.

So gibt es zum Beispiel Dschungelareale, sumpfige Gebiete und auch zahlreiche Ruinen, die von einer uralten Zivilisation stammen könnten, lassen sich erkennen. Komplett offen ist die Spielwelt von Scars Above dabei, allerdings lassen sich jeweils größere Bereiche frei erkunden Kate kann zudem Gegner und Objekte scannen, um mehr über sie und deren Hintergründe herauszufinden, ihr Wissen über den Schauplatz zu vergrößern und zusätzliche Items oder Waffen herzustellen.

Eine Hauptwaffe, viele Munitionstypen

Kämpfe gehören natürlich ebenfalls zum Gameplay-Loop, denn zahlreiche unterschiedliche Monster trachten Kate nach dem Leben, etwa Wesen die an Steingolems erinnern, riesige Fledermäuser oder Spinnenwesen. Wherlos ist die Wissenschaftlerin nicht, sondern nutzt eine Energiekanone, die mit unterschiedlicher Elementmunition ausgerüstet werden kann. Je nachdem, welche sie nutzt, lassen sich Gegner dann beispielsweise einfrieren oder anzünden – ein vorheriger Scan zeigt an, welche Schwachpunkte oder Anfälligkeiten die Feinde haben.

Die unterschiedlichen Elementeffekte lassen sich dann auch für die kleineren Rätsel im Spiel nutzen, etwas wenn Kate mit Eismunition schwimmende Schollen herstellt, um über einen Fluss zu kommen. Die kleinen Knobelaufgaben sehen so aus, als würden sie das Spielgeschehen immer wieder auflockern, es bleibt natürlich abzuwarten, wie oft sie vorkommen.

Von Rätseln, Action & Co könnt euch in diesem Trailer zu Scars Above ein Bild machen:

Wie schwer ist Scars Above? Wenn wir schon den Vergleich zu Returnal ziehen, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Schwierigkeit von des Spiels, schließlich ist die offensichtliche Inspiration kein leichter Titel. Allem Anschein nach wird Scars ein etwas zugänglicheres und potentiell weniger frustiges Spiel, auch wegen seiner drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Allerdings soll es an diversen Stellen – etwas bei Bosskämpfen – Schwierigkeitsspitzen geben, die in wiederholten Toden enden, erste Previews sprachen von Soulslike-Elementen.

Wer jetzt erschreckt reagiert, sollte aber beruhigt sein, denn nicht immer ist die Haudrauf-Methode in Scars Above die effektivste. Der Erkundungs- und Forschungsaspekt nimmt zudem einen deutlich größeren Stellenwert im Spiel ein als in anderen Titeln dieser Art.

Wer sollte sich Scars Above anschauen?

Auch wenn sie nicht komplett vergleichbar sind: Fans von Returnal. Die könnte allein schon die Anmutung des Spiels mit der Heldin, den fremdartigen Umgebungen und dem Action-Erkundungs-Mix ansprechen, auch wenn die Schwerpunkte von Scars Above etwas anders gelagert sind.

Aber auch alle anderen mit einem Faible für SciFi-Action-Spiele können einen Blick auf den Titel riskieren. Denn auch wenn – oder gerade weil – Scars Above bislang noch etwas unter dem Radar fliegt, könnte das für manche sicher eine der positiveren Überraschungen des Jahres werden.