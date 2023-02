Von Starfield bis Star Wars: 8 Sci-Fi-Highlights, die euch 2023 noch erwarten

Jules Verne, quasi der Erfinder des Sci-Fi-Genres, soll einmal gesagt haben: „Alles, was ein Mensch sich heute vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen". Tatsächlich wurden aus den von ihm erdachten U-Booten und Mondraketen später Realität. Auch wenn wir das Weltall noch nicht bereisen und Aliens mit Lasergewehren einheizen können, heißt das also nicht, dass es nie so kommen wird. Es kann also nicht schaden, für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Auch bei Spielen ist das Sci-Fi-Genre äußerst populär. Hier kann man eben doch Raumschiffe fliegen, neue Welten erkunden oder anderweitig in die (meist dystopische) Zukunft reisen. Mit dem Remake von Dead Space ist im Januar schon ein Sci-Fi-Highlight erschienen, das wars aber noch lange nicht. Wir zeigen euch acht weitere Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen.

Scars Above

3:11 Scars Above - Das Sci-Fi-Spektakel im Gameplay-Überblick

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Releasetermin: 28. Februar 2023

28. Februar 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Der Look und die Story von Scars Above erinnern auf den ersten Blick stark an den Shooter-Hit Returnal von Housemarque. In der Rolle von Dr. Kate Ward untersucht ihr ein riesiges Raumschiff, das plötzlich über der Erde schwebt. Kurzerhand wird die Wissenschaftlerin ans andere Ende der Galaxis teleportiert und muss in einer fremden Welt ums Überleben kämpfen.

Euch erwartet hier allerdings keine Bullet-Hell, sondern ein Action-Adventure. Ihr müsst euch natürlich auch mit futuristischen Waffen gegen allerlei Aliens zur Wehr setzen, die Suche nach den Geheimnissen hinter den mysteriösen Ereignissen steht aber im Vordergrund.

Destiny 2: Lightfall

1:38 Destiny 2 - Trailer zum neuen Lightfall-DLC

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Releasetermin: 28. Februar 2023

28. Februar 2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Auch über fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release erfreut sich der MMO-Shooter Destiny 2 großer Beliebtheit. Die Spielerzahlen sind stabil, was auch und nicht zuletzt mit den regelmäßigen, kostenpflichtigen Erweiterungen zu tun hat. Bungie versorgt seine Spieler*innen hier im Jahresryhthmus mit neuen Aufgaben, Gegnern und Umgebungen.

Lightfall führt jetzt etwa eine futuristische, von Neonlichtern erhellte Stadt und einen Greifhaken ein. Natürlich wird auch die Geschichte des großen Universums im DLC weitererzählt. Neue Spieler*innen können sich da schnell erschlagen fühlen, haben aber immerhin die Möglichkeit, das Basisspiel gratis auszuprobieren und die DLCs dann hinterher zu kaufen.

Starfield

15:00 Starfield - Schaut euch jetzt endlich 15 Minuten Gameplay und viele Kämpfe und Planeten an

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Releasetermin: 2023

2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Die Erwartungen an Starfield sind riesig. Immerhin handelt es sich um die erste eigenständige neue Marke von Bethesda Softworks seit The Elder Scrolls. Fans erwarten also nicht weniger als ein Skyrim in der Zukunft und die Entwickler*innen scheinen dem tatsächlich gerecht werden zu wollen.

1000 Planeten, über 100 Sonnensysteme, die Möglichkeit, eigene Basen zu errichten und Raumschiffe zu bauen. Dazu viele kleine Geschichten und Erkundungsmöglichkeiten. Durch die Übernahme Bethesdas durch Microsoft schauen PlayStation-Spieler*innen allerdings leider in die Röhre. Ein fester Releasetermin wurde bisher noch nicht angekündigt, es soll aber auf jeden Fall 2023 soweit sein.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

1:12 Horizon Forbidden West-DLC enthüllt und es geht in die Burning Shores

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Releasetermin: 19. April 2023

19. April 2023 Plattformen: PS5

Horizon Forbidden West ist eines der bisher größten Highlights auf der PS5. Guerilla Games hat es geschafft, die Faszination der Sci-Fi-Steinzeit inklusive Robo-Dinos, die schon den ersten Teil ausgezeichnet hatte, noch einmal zu erwecken. Teil zwei ist größer, sieht besser aus und bietet insgesamt von allem etwas mehr.

Mit Burning Shores wird die Geschichte von Aloy im April mit einem DLC weitererzählt. Die namensgebenden Burning Shores sind Lavaströme, die in der Welt von Horizon durch L.A. fließen. Während das Hauptspiel auch für PS4 erschienen ist, handelt es sich bei der Erweiterung um ein PS5-Exclusive.

Star Wars Jedi: Survivor

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Releasetermin: 28. April 2023

28. April 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Star Wars Jedi: Fallen Order ist eines der besten Star Wars-Games der vergangenen 10 Jahre. Wenig überraschend erhält die Geschichte um den jungen Jedi Kal Cestis daher mit Star Wars Jedi: Survivor eine Fortsetzung, die exklusiv auf den Current-Gen-Konsolen und dem PC erscheint.

Das Spiel setzt nach einem Zeitsprung ein, der Protagonist ist also älter als im Erstling. Entwickler Respawn möchte die technischen Möglichkeiten ausnutzen und größere sowie detailliertere Levels bieten. Neue Machtfähigkeiten sind ebenfalls bestätigt, außerdem werdet ihr im Kampf von einer begleitenden Figur unterstützt.

Ark 2

4:23 Im Ankündigungstrailer zu Ark 2 jagt Vin Diesel Dinosaurier

Genre: Survival

Survival Releasetermin: 2023

2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Open-World-Survival-Games mit Multiplayerfokus gab es in den letzten Jahren wie Sand am Meer. Nur wenige Titel reichen dabei an die Beliebtheit und den Erfolg von Ark: Survival Evolved heran. Die Spielwelt lockt mit zähmbaren Dinosauriern und fesselt Spieler*innen dann mit vielen kleinen Geschichten und Geheimnissen, die entdeckt und erlebt werden können.

Ark 2 möchte auf diesen Stärken aufbauen, das Spiel aber in allen Bereichen verbessern. Die Story steht im zweiten Teil stärker im Fokus, Schauspieler Vin Diesel übernimmt dabei die Hauptrolle. Aber auch das Gameplay wird mit Parkourläufen und einem neuen, Souls-artigen Kampfsystem überarbeitet. Als Releasetermin wurde bisher nur 2023 angegeben.

RoboCop: Rogue City

1:31 RoboCop: Rogue City - Trailer zeigt erstes Gameplay vom neuen Ego-Shooter

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Releasetermin: Juni 2023

Juni 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Knapp 20 Jahre nach der letzten Umsetzung des Action-Klassikers von 1987 erscheint dieses Jahr mit RoboCop: Rogue City tatsächlich ein neues Spiel mit dem beliebten Film-Helden. Die Handlung basiert auf der Vorlage, erzählt dabei aber eine eigene Geschichte. Bei der Brutalität steht der Ego-Shooter den Filmen allerdings in nichts nach. Ab Juni könnt ihr euch auf Verbrecherjagd begeben.

The Expanse: A Telltale Series

2:10 The Expanse: A Telltale Series - Erstes Gameplay aus dem Sci-Fi-Adventure

Genre: Adventure

Adventure Releasetermin: 3. Quartal 2023

3. Quartal 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

The Expanse ist eine beliebte Sci-Fi-Serie, die in einer Zukunft spielt, in der die Menschheit das Sonnensystem besiedelt hat. Während die Menschen auf der Erde im Luxus aufwachsen, ist das Leben auf dem Mars oder den riesigen Raumstationen hart und beschwerlich. Eine mysteriöse Substanz taucht auf und droht, das Fass zum Überlaufen zu bringen.

In The Expanse: A Telltale Series wird die Geschichte von Camina Drummer, die von der Original-Schauspielerin Cara Gee gesprochen wird, erzählt. Wie bei Telltale üblich stehen, Erkundung, Dialoge und Entscheidungen dabei im Vordergrund, ein paar Action-Szenen gibt es aber natürlich ebenfalls.

