Schedule 1: Die Roadmap des Steam-Hits verspricht haufenweise neue Features

Schedule 1 ist aktuell ein echter Hit auf Steam.

Schedule 1 erobert Steam aktuell im Sturm. Der "Drogendealer-Simulator" konnte bereits kurz nach Release über 400.000 Spieler*innen gleichzeitig vor den Bildschirm locken. Das Spiel befindet sich seit dem 24. März im Early Access und eine Roadmap verrät, welche Inhalte in Zukunft noch dazukommen könnten.

Schedule 1 soll stark ausgebaut werden

In Schedule 1 errichten die Spieler*innen ihr eigenes Drogen-Imperium, angefangen vom Anbau, über die Verarbeitung bis hin zum Verkauf und natürlich Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gangs und der Polizei.

Die aktuelle Version bietet dabei schon einige Inhalte, in Zukunft sollen aber noch viele hinzukommen. Eine klassische Roadmap mit Daten gibt es zwar noch nicht, ein Trello-Board der Entwickler*innen zeigt aber, welche Ideen es für zukünftige Updates gibt.

0:40 Wie GTA Online: Hit auf Steam mit 98% Bewertung lässt euch ein eigenes Gangster-Imperium aufbauen

Autoplay

Hier die wichtigsten Punkte:

Neue Drogensorten wie Pilze oder MDMA

Neue Kundenarten

Ein Angel-Minispiel

Ein Wettersystem

Die Möglichkeit, Verpackungen zu individualisieren

Dekorationen für das Versteck

Kartelle

Parkour-Mechaniken

Erweiterungen der Map

Mehr Interaktionsmöglichkeiten mit der Polizei

Übersetzungen in verschiedene Sprachen

Schießstand

Die Entwickler*innen haben also große Pläne für die Zukunft von Schedule 1 und nach dem großen Steam-Erfolg dürften die Chancen, dass diese auch umgesetzt werden, nochmal ordentlich gestiegen sein.

Offenbar wird hinter den Kulissen auch schon ziemlich fleißig gearbeitet. Seit dem Release am 24. März sind nämlich schon satte fünf Updates mit allerlei Verbesserungen und Bugfixes veröffentlicht worden.

Neben den Ideen für größere Updates gibt es im Trello auch eine Liste mit kleineren Verbesserungen oder Features, die in Zukunft kommen könnten. Dazu zählen etwa:

Seltene Drops

Emotes

Die Möglichkeit, Kofferräume auszuräumen

Neue Fahrzeuge wie Vans

Radio

Neue Taschen wie Rucksäcke

Mehr Waffen

Controller-Support

Steam-Deck-Support

Voice Chat

Anpassungsmöglichkeiten bei der Spielfigur

Ein fahrbarer Rollstuhl

Auch hier gibt es also schon einige spannende Ideen, die das Gameplay von Schedule 1 weiter ausbauen und bereichern könnten. In welcher Regelmäßigkeit zukünftige Updates erscheinen könnten, ist allerdings unklar. Das Interesse am Spiel ist aber schon jetzt ziemlich groß.

Habt ihr Schedule 1 schon ausprobiert? Wie gefällt euch der Titel bisher? Und was für Inhalte würdet ihr euch noch wünschen?