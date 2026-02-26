Dieses Yoshi-Ei kostet 70 Euro, funktioniert nur ein einziges Mal - und ich will es trotzdem unbedingt haben

Ist er nicht süüüüüüüüß?

In einem knappen Monat kommt der Mario Galaxy-Film in die Kinos und wenig überraschend landet zu diesem Anlass auch jede Menge passendes Spielzeug/Merchandise in den Regalen. Und eines davon ist mir neulich ganz besonders ins Auge gestochen. Nein, mehr noch, ich hab mich sogar richtig in das Ding verliebt.

Um was geht es? Um das Spielzeug "Schlüpfender Yoshi", das von Hersteller Spin Master angeboten wird. Das ist ein Plastik-Yoshi-Ei, aus dem der knuddelige grüne Dino schlüpfen kann.

Laut Beschreibung soll das Ei auf Klopfen und Anstupsen reagieren, bis Yoshi dann schließlich die Schale durchbricht und dank Batteriebetrieb unter anderem auf Stimme und Berührungen reagiert und Laute von sich gibt.

Ihr könnt euch das nicht wirklich vorstellen? Dann schaut euch ein Video dazu an:

Das knufflige Spielzeug hat zwei große Haken

Ich kenne diese "Schlüpf-Spielzeuge" von meinen Töchtern, Einhörner und Puppen haben mich dabei aber nie groß interessiert. Jetzt bei Yoshi ist das ... anders. Ich finde das Ding einfach unfassbar knuffig und als bekennender Fan-Boy des Dinos überlege ich ernsthaft, mir das Yoshi-Ei zuzulegen.

Ein Blick auf das Preisschild hat meine Euphorie allerdings ziemlich heftig abgebremst. Denn die UVP für das für Kinder ab 4 Jahren empfohlene Spielzeug beträgt saftige 70 Euro (!).

Dafür bekommt man vermutlich auch das kommende Switch 2-Spiel Yoshi and the Mysterious Book, woran man aber sicherlich deutlich länger Freude haben dürfte.

Tobias Veltin Tobi ist mit Game Boy, Super Nintendo und Co. aufgewachsen, dementsprechend fest hat er fast alle Nintendo-Marken in sein Herz geschlossen. Noch immer schaffen es Nintendo-Spiele mit am besten, das Kind in ihm wieder zum Vorschein zu bringen. Beim passenden Spielzeug funktioniert das offenbar auch.

Das "Schlüpf-Gimmick" ist nämlich offenbar eine einmalige Sache. Die obere Eihälfte zerbröselt schließlich in kleine Teile, wenn Yoshi sie das erste Mal durchbricht, das ist im Video oben ja auch gut zu sehen. Kaum vorstellbar, dass man die fitzeligen Elemente wieder sinnvoll zusammenkleben kann, um den Schlüpf-Vorgang noch einmal zu erleben.

Aber saftiger Preis hin, Einmal-Funktion her: Ich habe mich in das Yoshi-Spielzeug verliebt und der "Haben-wollen-Faktor" ist definitiv noch da. Als Deko-Item auf meinem Schreibtisch kann ich es mir jedenfalls wunderbar vorstellen.

Ich glaube, ich muss nochmal tief in mich gehen – und mir vorher erstmal den neuen Kinofilm anschauen, zu dem ihr unten einen Trailer sehen könnt.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Yoshi feiert im Mario Galaxy-Film einen großen Auftritt, der ihm im vor drei Jahren erschienenen Super Mario Bros. Kinofilm noch verwehrt geblieben war.

Außerdem tauchen natürlich noch zahlreiche weitere Charaktere aus dem Mario-Universum auf, darunter Rosalina und Bowser Jr. Eine englische Kinokette hat zudem offenbar versehentlich einen weiteren Bösewicht geleakt.

Kinostart für den Mario Galaxy-Film ist der 2. April 2026. In diesem Zeitraum soll dann auch das Yoshi-Ei in den Handel kommen, bei diversen Händlern ist es für "Ende März" gelistet. Zu Yoshi and the Mysterious Book gibt es noch kein konkretes Release-Datum, hier ist nach wie vor nur "Frühjahr 2026" angegeben.

Wie findet ihr das Yoshi-Ei. Wäre das was für euren Nachwuchs – oder vielleicht auch für euch?