Neuer Arc Raiders-Patch bringt einen Bug, der Raider zu knallharten Konkurrenten macht - ob sie wollen oder nicht

Eine neue Mission kann pro Match nur einmal abgeschlossen werden.

Jonas Herrmann
26.02.2026 | 16:01 Uhr

Eine neue Mission stellt die Freundlichkeit der Arc Raiders-Fans auf die Probe. Eine neue Mission stellt die Freundlichkeit der Arc Raiders-Fans auf die Probe.

Unter Arc Raiders-Fans kursiert immer wieder die Meinung, dass der Extraction-Shooter eigentlich nur ein riesiges Spieltheorie-Experiment ist. Eine neue Quest untermauert diese Annahme, aber es handelt sich wahrscheinlich nur um einen Bug.

Mission kann nur einmal pro Runde abgeschlossen werden

Am 24. Februar 2026 hat Embark das große Shrouded Sky-Update für Arc Raiders veröffentlicht. Der Patch brachte unter anderem neue Gegnertypen und Hurricanes ins Spiel. Auch neue Quests sind Teil des Updates gewesen.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Die Quests sind ein wichtiger Teil von Arc Raiders. Die Missionen schicken die Spieler*innen quer über alle Maps und bieten ein paar wertvolle Belohnungen in Form von Ausrüstungsgegenständen und Blaupausen.

Die meisten Quests laufen dabei nach demselben Muster ab. Die Raider müssen auf einer bestimmten Map an einen bestimmten Ort gehen. Dort gibt es dann irgendetwas zu reparieren oder zu sammeln. Manchmal müssen auch mehrere solcher Aufgaben nacheinander ausgeführt werden.

Mit Shrouded Sky kam nun die Quest "Worth your Salt" ins Spiel, die die Raider auf die Spaceport-Map schickt. Dort müssen die Spieler*innen zur Raketenmontage laufen, eine Batterie aufladen und in einer Maschine platzieren. Easy Peasy, möchte man meinen.

Das Problem ist allerdings, dass in jeder Runde nur eine Batterie in der Maschine platziert werden kann. Wenn also jemand anderes vor euch dort war, könnt ihr die Mission nicht abschließen. Beobachtet ihr also andere Raider, die gerade mit der Batterie hantieren, kann das durchaus zu einem moralischen Dilemma führen.

Viele Fans spielen Arc Raiders nämlich komplett "freundlich", greifen also nie andere Spieler*innen an, obwohl das jederzeit möglich ist. Die neue Mission stellt genau diese Prinzipien auf die Probe.

Tatsächlich gibt es eine ganz ähnliche Mission schon länger. Bei der Quest "A Prime Specimen" gibt es aber immerhin drei Möglichkeiten pro Match, die Aufgaben zu erfüllen. Möglicherweise handelt es sich aber nur um einen Bug, den Embark schon bald wieder entfernt.

Habt ihr die angesprochene Quest schon erledigt? Wie gefällt euch das neue Update bisher?

