Super Mario Galaxy-Film: Eine englische Kinokette hat offenbar versehentlich einen bislang unangekündigten Hauptcharakter verraten

Yoshi ist einer der "neuen" Charaktere im neuen Mario-Film. Ein weiterer ist Mario und Luigi vermutlich nicht so wohlgesonnen.

In einem knappen Monat kommt der neue Super Mario Galaxy-Film in die Kinos. Dass darin etliche Charaktere aus dem Nintendo-Universum auftauchen werden, wird wohl niemanden überraschen. Aber Überraschungen sind offenbar geplant – darunter der Auftritt eines weiteren bekannten Bösewichts.

Denn während etwa bereits bekannt war, dass beispielsweise Yoshi und Bowser Jr. im Film auftauchen werden, wurde über eine andere Figur bislang der Mantel des Schweigens gehüllt.

Um welche Figur geht es? Um Wario. Der Fiesling, der der seinen ersten Bildschirmauftritt im Game Boy-Spiel Super Mario Land 2: 6 Golden Coins hatte, wird offenbar auch im kommenden Animationsfilm eine Rolle spielen.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Wario macht offenbar gemeinsame Sache mit Bowser Jr.

"Herausgerutscht" ist das offenbar der englischen Kinokette Everyman, wie IGN berichtet. Die Kette hatte eine kurze Filmbeschreibung veröffentlicht, die den bislang unangekündigten Charakter leakte. Konkret hieß es darin:

"Nachdem er Bowser besiegt und Brooklyn gerettet hat, muss sich Mario nun der bösen Allianz von Wario und Bowser Jr. stellen. Zusammen mit seinen Freunden und Yoshi muss er nun deren Pläne zur Weltherrschaft vereiteln."

Mittlerweile wurde die besagte Beschreibung geändert, was dafür sprechen könnte, das Wario im Film tatsächlich gemeinsame Sache mit Bowser Jr. machen könnte. In jedem Fall würde so ein weiterer sehr beliebter Charakter aus dem Mario-Universum über die große Leinwand turnen – und sicherlich viele Fans glücklich machen.

Während Wario in etlichen Titeln als spielbarer Charakter auftaucht – etwa in der Mario Tennis oder Mario Party-Reihe – waren dem Tunichtgut nur wenige "große" Spiele mit ihm in der Hauptrolle vergönnt.

Von der Jump&Run-Reihe Wario Land/World erschien der letzte Ableger "The Shake Dimensions" vor fast 20 Jahren für die Nintendo Wii, danach tauchte er unter anderem auch in diversen Wario Ware-Ablegern auf.

Der Super Mario Galaxy-Film ist der Nachfolger des 2023 erschienenen Erfolgs-Streifens Super Mario Bros. Die Geschichte soll nahtlos daran anknüpfen, Mario wird erneut vom Schauspieler Chriss Pratt gesprochen (in der deutschen Fassung von Leonard Mahlich). Kinostart ist der 2. April 2026.

Welche Charaktere würdet ihr noch gerne im Film sehen?