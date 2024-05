Schnelle PS5-SSD für 69€: 1TB Speicher nur für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern!

Bei Mindfactory könnt ihr euch jetzt eine günstige PS5-SSD mit 1TB sichern, es sind aber nicht viele Exemplare verfügbar.

Euch geht langsam der Platz auf der PS5 aus? Kein Problem: Bei Mindfactory könnt ihr gerade die PS5-SSD Patriot Viper VP4300 Lite, die mit ihrer hohen Lesegeschwindigkeit für kurze Ladezeiten sorgt, günstig abstauben. Für die Version mit 1TB Speicher bezahlt ihr nur noch 69€. Ihr findet das Angebot hier unter den sogenannten MindStar-Deals:

Der Haken an der Sache: Die verfügbare Menge ist auf 75 Stück begrenzt! Bis diese Exemplare ausverkauft sind, dürfte es nicht lange dauern. Ihr solltet also besser schnell sein.

PS5-SSD Patriot Viper VP4300 Lite: Geschwindigkeit nahe am Maximum

Dank ihrer hohen Geschwindigkeit ist die Patriot Viper VP4300 Lite sehr gut für die PlayStation 5 geeignet. Nur der Heatsink fehlt ihr.

Für die PS5 empfiehlt Sony eine NVMe M.2 SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Diese Anforderung kann die Patriot Viper VP4300 Lite problemlos erfüllen, ihre maximale Lesegeschwindigkeit liegt bei 7.400 MB/s. Damit liegt sie nahe am Maximum dessen, was mit der Schnittstelle der PS5 überhaupt möglich ist. Selbst mit einer teureren PS5-SSD wie der Samsung 990 Pro könnt ihr also kaum mehr herausholen.

Bei PS5-SSDs ist vor allem eine hohe Lesegeschwindigkeit wichtig, da diese beim Spielen für kurze Ladezeiten sorgt. Die Schreibgeschwindigkeit ist im Vergleich dazu zweitrangig und höchstens bei großen Installationen wirklich relevant. Auch in dieser Disziplin schneidet die Patriot Viper VP4300 Lite aber übrigens sehr gut ab, sie kommt auf bis zu 6.400 MB/s.

Was die Patriot Viper VP4300 Lite allerdings nicht bietet, ist ein Heatsink. Zwar funktioniert die SSD prinzipiell auch ohne Kühlkörper in der PS5, dann besteht aber die Gefahr, dass sie überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Wer kein Risiko eingehen will, kann separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, welche die richtigen Maße haben, um in die PlayStation 5 zu passen:

