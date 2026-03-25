Eines der schönsten PS5-Spiele 2025 ist jetzt richtig günstig: Action-Kracher im Top-Angebot!

Shooter-Action vor bildhübscher Kulisse: Dieses PS5-Spiel aus 2025 gibt's jetzt günstiger.

Gerade könnt ihr euch einen Actionhit aus dem letzten Jahr zum Top-Preis schnappen: Den PS5-Shooter, der sich schon allein aufgrund seiner bildschönen Spielwelt lohnt, gibt's jetzt bei Amazon im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das Spiel aktuell nirgendwo günstiger als hier:

Wie lange der Deal gilt, verrät Amazon nicht. Alternativ könnt ihr ihn aber auch bei MediaMarkt finden. Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade noch eine Menge weiterer PS5-Hits günstig im Sonderangebot. Hier eine kleine Auswahl:

Zurück ins Jahr 1904: Das ist der bildhübsche PS5-Hit!

Allein schon aufgrund der Schönheit der Landschaften ist dieses PS5-Spiel einen Blick wert.

Wir sprechen hier von Mafia: The Old Country, das uns noch weiter in die Vergangenheit schickt als all seine Vorgänger: Ihr findet euch im Sizilien der Jahre 1904 bis 1907 und damit an den Wurzeln der italienischen Mafia wieder. Als Enzo, der in bitterer Armut aufgewachsen ist, sucht ihr in der organisierten Kriminalität ein besseres Leben. Die Story erzählt das Actionspiel dabei so linear, dass das hauseigene Marketing sogar auf die Bezeichnung „Open World“ verzichtet.

Tatsächlich hat Mafia: The Old Country jedoch im Grunde sehr wohl eine offene Spielwelt – nur ist diese eben lediglich eine Kulisse für die linearen Missionen und Verfolgungsjagden, die sich in ihr abspielen. Darin unterscheidet es sich stark von Mafia 3, das zumindest versucht hat, die Reihe mehr in Richtung GTA zu entwickeln, aber recht nah an Mafia 1 und 2, denen Story und Inszenierung ebenfalls wichtiger waren als das Auffüllen der Welt mit Nebenaufgaben.

16:28 Mafia: The Old Country - Test-Video zum tollen Serien-Prequel in Sizilien

Autoplay

Außerdem kann die Welt von Mafia: The Old Country allein schon durch ihre Schönheit faszinieren: Ihr bekommt hier Städte mit eindrucksvoller Architektur, geheimnisvolle Ruinen und weite Landschaften mit malerischen Dörfern und Höfen geboten. All das wirkt so authentisch, dass sich Mafia: The Old Country wie eine Zeitreise anfühlt. Dass wir diese Welt stilecht mit frühen Automobilen und Pferden durchqueren dürfen, trägt ebenfalls zur fesselnden Atmosphäre bei.

Ansonsten ist Mafia: The Old Country spielerisch konventionell, aber kompetent: Es handelt sich um einen Deckungs-Shooter mit Third-Person-Perspektive und Schleichmechaniken, dem noch recht anspruchsvolle Messerkampfduelle hinzugefügt wurden. Zum Megahit hat das alles zwar nicht gereicht, aber wenn ihr nach einem storybasierten Singleplayer-Erlebnis sucht, das euch in ein noch nie gesehenes Setting entführt, solltet ihr auf jeden Fall einen Blick auf den Action-Kracher werfen.