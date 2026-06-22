Das schönste Open-World-Spiel, das ich je gespielt habe, hat etwas geschafft, woran die meisten Spiele scheiterten!

Wenige große Open Worlds können mich langfristig fesseln - diese Reihe hat es nun sogar schon zweimal geschafft.

Wer von euch ebenfalls bereits Kinder hat, im Berufsleben steckt und abseits von Haushalt und Steuererklärung noch ein paar Hobbys im Leben hat, der kennt das: Die Zeit zum Zocken ist knapp. Und obwohl es seit über 20 Jahren eine Leidenschaft ist, muss ich häufig darauf verzichten.

Wenn ich also meine kostbare Zeit investiere, dann müssen die Spiele auch echt zünden. Große Open Worlds sind da eigentlich genau das Falsche, denn sie kosten ja in der Regel irre viel Zeit. Bei einer Reihe jedoch war ich so begeistert, dass ich alle zwei Teile mitsamt DLCs komplett durchgespielt habe.

Open-World-Meisterwerke: Ich kam wegen der Grafik, ich blieb wegen der Story!

Das schönste Open-World-Spiel, das ich je gespielt habe, ist gerade wieder im Sale - und ich kann euch nur dringend ans Herz legen: Holt es nach, falls ihr es bisher verpasst habt. Story, Welt, Kämpfe, Grafik, Atmosphäre: Hier greift einfach verdammt viel ineinander.

"Gaming-Fatigue" oder auf Deutsch "Spiele-Müdigkeit" habt ihr sicherlich schon einmal selbst mitbekommen, wenn ihr etwas älter seid. Bei vielen stapeln sich nur so die ungespielten Games auf dem Pile of Shame. Schließlich muss man sich wieder aufraffen: Installieren, einarbeiten, Zeit investieren, Lernkurve. Uff.

Aus einem "Eigentlich keine Lust drauf" wurde ein wochenlanger Urlaub in der Zukunft

Horizon: Zero Dawn hat mich wahnsinnig gecatcht. Der Nachfolger ist in Sachen Gameplay nochmal besser!

Bei den Horizon-Games ging es mir so. Bis ich mir dann auf Empfehlung eines Freundes nochmal einen Ruck gab. Und okay, der Anfang war etwas zäh, aber sobald ich mehr von der Story und der Welt erfuhr, desto mehr saugte mich das Spiel ein. Die Grafik, das Gameplay mit dem Bogen und die überaus sympathische Protagonistin Aloy rissen mich mit.

Dazu kam: Die Story von Horizon: Zero Dawn ist einfach grandios. Die große Auflösung zum Schluss gehörte zu den schönsten Story-Momenten in Spielen, die ich hatte. Selbst Clair Obscur: Expedition 33 konnte da in meinen Augen nicht mithalten.

Eine offene Spielwelt, die so viele eigene Geschichten erzählt

Was mich an der Open World gecatcht hat, war, wie gut sie von der Vergangenheit erzählte. Etwas Kontext: Horizon spielt über tausend Jahre nach dem Untergang der hochentwickelten, menschlichen Zivilisation. Die jetzigen Menschen leben in Stämmen in eher steinzeitlichen Gegebenheiten.

In der Welt findet man immer wieder Ruinen aus der Vergangenheit - inklusive Geschichten aus dieser. Oftmals sind es beispielsweise Audio-Logs von Menschen, die bereits lange tot sind. Die Verzweiflung in ihren letzten Momenten, die Banalität ihrer Probleme - es ist eine tiefe, aber spannende Vielfalt.

Roboter und Steinzeit: Für mich klang das total dämlich!

19:10 Horizon Forbidden West: Das erste PS5-Gameplay sieht umwerfend aus

Autoplay

Das ist die wohl größte Kunst des Spiels: Aus diesem so absurd doofen Szenario - Roboter und Steinzeit - schreiben die Autoren der Geschichte eine absolut fantastische, tiefgreifende und bewegende Story, die diese Welt in ein so anderes Licht rücken, dass ich komplett vergessen habe, wie doof ich das am Anfang fand.

Seit ich die "Wahrheit" von Zero Dawn kenne, bin ich geläutert.

Jedenfalls kann ich voller Überzeugung sagen: Spiel dieses Spiel! Oder eher, diese Spiele. Horizon: Zero Dawn wurde bereits remastered und Forbidden West mit seiner Erweiterung Burning Shores ist ebenfalls schon im Sale!