Schwert & Schild: Gratis-Item entwickelt seltenstes Pokémon im Spiel

Als Vorbereitung auf "Die Insel der Rüstung", die erste Erweiterung für Pokémon Schwert & Schild, zeigt sich Nintendo wieder spendabel. Neben eines Corasonn in der Galar-Form mit der versteckten Fähigkeit Tastfluch, erhalten alle Spieler ein Paket mit verschiedenen Entwicklungs-Items. Und das ist hilfreich, um das am schwersten zu findende Pokémon der Editionen zu entwickeln: das Geist-Pokémon Fatalitee in seiner Originalform.

Nintendo verschenkt Paket mit Entwicklungs-Items

Wer die kostenlosen Entwicklungs-Items noch abstauben will, der hat noch bis zum 12. Juni Zeit dafür. Bis dahin könnt ihr in Pokémon Schwert & Schild die Geschenke noch einlösen. Dafür müsst ihr nur im Menü den Punkt "Geheimgeschenk" anwählen, weiter auf "Geheimgeschenk erhalten" klicken und "Per Interent empfangen" auswählen.

Das Paket enthält folgende Entwicklungs-Items:

Süßer Apfel

Saurer Apfel

Sahnehäubchen

Duftbeutel

Löchrige Kanne

Rissige Kanne

Das Paket enthält mit der Löchrigen Kanne ein Item, das benötigt wird, um die sehr seltene Originalform von Fatalitee zu entwickeln.

Fatalitee - Das am schwersten zu findende Pokémon

Um Fatalitee in Mortipot zu entwickeln, benötigen wir je nach Form des Pokémon entweder die Löchrige, oder aber die Rissige Kanne. Während die sich gefälschte Form des Pokémon mit der Rissigen Kanne zum Gefälschten Mortipot entwickelt, benötigen wir für die Originalformen die Löchrige Kanne. Die statistischen Werte unterscheiden sich bei den Formen jedoch nicht.

Wer aber wirklich alle Pokémon in Schwert & Schild sammeln will, kommt nicht darum herum, auch ein Original Fatalitee zu fangen, was jedoch sehr schwer zu finden ist. Während die Fälschung mit einer Rate von 10% im Wirrschein-Wald auftaucht, liegt die Wahrscheinlichkeit bei der Orignalform nur bei 1%.

Welche Fatalitee-Form besitze ich? Welche Form das eigene Fatalitee besitzen, ist nicht so leicht festzustellen. Der einzigen optischen Unterschied, ist der Stempel an der Unterseite der Tasse. Und den bekommen wir nur selten in bestimmten Animationen zu sehen. Einen Anhaltspunkt kann zwar der Pokédex-Eintrag geben, aber eine eindeutige Antwort bekommen wir nicht serviert. Letztendlich lässt sich die Form durch die Entwicklungsmethode herausfinden. Je nachdem, mit welchem der beiden Kannen-Items sich Fatalitee entwickelt, können wir die Form schlussfolgern:

Gefälsche Form: Rissige Kanne

Originale Form: Löchrige Kanne

Neben aktuell geschenkten Galar-Startern könnt ihr euch ab dem 12. Juni 2020 unter anderem auf die Verteilung eines Galar-Mauzis mit der versteckten Fähigkeit Anspannung freuen.

Wie sieht es bei euch aus? Besitzt ihr die Originalform von Fatalitee bzw. Mortipot, oder habt ihr vor das Pokémon noch zu fangen?