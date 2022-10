Scorn - So löst ihr das Schieberätsel aus Akt 1

Gerade am Anfang von Scorn kann es sein, dass ihr nicht so wirklich wisst, wie ihr loslegen sollt. Denn schon zu Beginn der rund sechs- bis achtstündigen Reise werdet ihr vor einem Rätsel abgesetzt, bei dem sich erst nach einigem Suchen erschließt, was ihr dabei überhaupt tun müsst. Daher zeigen wir euch, wie ihr das erste große Rätsel löst.

Eine Tür, zwei Schalter

Wenn ihr in Akt 1 kurz nach Spielstart die große Halle mit der Säule in der Mitte betretet, dann wendet euch nach links und folgt dem Schienensystem, bis ihr auf der linken Seite eine Tür seht. Um diese zu öffnen, braucht ihr jedoch eine zweite Person. Diese bekommt ihr, indem ihr rechts in den Gang neben der Tür geht und diesem folgt.

Auf der rechten Seite kommt ihr irgendwann an einem Fahrstuhl vorbei. Fahrt mit diesem nach oben und geht geradeaus, bis ihr einen großen Raum mit Kokons an den Wänden erreicht. Zwei der Kokons leuchten.

Das ist zu tun: Ziel ist es hier, dass ihr den leuchtenden Doppel-Kokon mit dem Greifhaken nach ganz links oben schiebt. Dafür müsst ihr jedoch erst einmal den Weg freiräumen. Das heißt: Ihr müsst die anderen Kokons so verschieben, dass ihr zunächst den einfachen leuchtenden Kokon auf das Feld ganz links oben bewegen könnt. Dieser wird dann von einem Greifarm entfernt und ihr könnt das Spielchen mit dem Doppelkokon wiederholen, was allerdings durch seine Form wesentlich komplizierter ist.

Wie genau das funktioniert, zeigen wir euch Schritt für Schritt in diesem Video:

Mehrere Lösungen führen zum Ziel

Wenn ihr den Kokon auf das Band gepackt habt, werdet ihr euch vielleicht fragen, wo dieser nun hin wandert. Fahrt mit dem Fahrstuhl wieder nach unten und kehrt zu der Tür zurück, die ihr öffnen müsst. Geht dann wieder in die Mitte des Raums und der Kokon schwebt über dem Stuhl auf den Schienen. Mit dem Schalter in der Nähe setzt ihr euren neuen Freund dann auf seine Sitzgelegenheit.

Wie es danach weitergeht, verraten wir euch nicht. Denn das Rätsel hat mehrere Lösungsmöglichkeiten, je nachdem, welche Stationen ihr auf der Strecke mit der Kreatur besucht. Nutzt dafür die Weichen auf dem Turm in der Mitte des Raums.

Ihr benötigt noch mehr Hilfen zu Scorn, kommt nicht weiter, gebt uns gerne in den Kommentaren Bescheid.