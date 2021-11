Sea of Thieves: Season 5 lässt euch endlich Piratenschätze verstecken

Was tun Piratinnen und Piraten am liebsten – außer fröhlich meuchelnd herumzuschippern und Shantys zu schmettern? Klar: Schätze vergraben und Schatzkarten zeichnen. Mit Season 5 ist das nun auch endlich in Sea of Thieves möglich. Das neue Content-Update lässt euch zudem bunte Knaller in den Himmel schießen und bringt einen Seesack voller Quality of Life-Verbesserungen. Das Update ist für alle Freibeuter*innen mit Xbox Game Pass kostenlos. Was da ab dem 2. Dezember auf euch zurollt, erfahrt ihr hier.

Schätze verstecken und Feuerwerk zünden

Darum geht es: Am 2. Dezember wird Season Five von Sea of Thieves angespült und bringt Hobby-Piratinnen und -Piraten willkommene neue Inhalte. Ihr könnt mit dem neuen Update eure Schätze verbuddeln und sie – ganz nach Belieben – für euch behalten oder teilen. Zudem dürft ihr zündeln und den Himmel mit Feuerwerk erhellen und bekommt Quality of Life-Features.

Piratenschätze verstecken: Klar, fremde Schätze ausgraben – Das gab es schon. Aber Season Five lässt euch endlich eure eigenen Reichtümer vergraben – und selbstverständlich die passende Schatzkarte anfertigen. Was ihr damit anstellt, ist eure Sache.

Entweder ihr freut euch diebisch über euer Geheimnis oder aber, ihr pinnt die Karte an ein Quest Board und schickt andere Crews auf die Suche. Warum eure Schätze teilen? Ganz einfach: Ihr macht euch damit einen Namen und verbessert folglich eure Bekanntheit. Außerdem: Wer sagt denn, dass ihr nicht auch nutzlosen Plunder verbuddeln könnt?

Pyrotechnik: Falls euch bisher noch der nötige Wums gefehlt hat, dürftet ihr euch über die neue Pyrotechnik freuen. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Zweck. Buntes Feuerwerk für feuchtfröhliche Feste sowie Flares, um Hilferufe abzusenden oder Inseln zu erhellen. Falls ihr eher auf Krawall gebürstet seid, könnt ihr auch eure Kanonen mit beiden Varianten füttern.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur neuen Season ansehen:

Was gibt es noch

Hinzu kommen verschiedene kleine Quality of Life-Updates, die euch den freibeuterischen Alltag noch erfreulicher machen sollen. So können Piratinnen und Piraten nun beispielsweise auch sitzen und schlafen, und Vorratskisten können sofort gefüllt werden. Außerdem könnt ihr mit dem Sprachrohr nun auch euren Crewmitgliedern zuflüstern. (via polygon.com)

Wie ihr es von vorherigen Updates kennt, wird es außerdem wieder einen Beute-Pass zu Season Five geben. In diesem enthalten sind ganz frische Goodies.

