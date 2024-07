6-jähriger Spieler zockt sein allererstes Spiel durch, grinst stolz in die Kamera und 5.000 Gamer freuen sich mit ihm

Bei den gruseligen Dino-Szenen gibt es hoffentlich Unterstützung vom Papa. Abgesehen davon ist die Spiele-Auswahl vorzüglich, da die LEGO-Spiele seit beinahe 30 Jahren Groß und Klein begeistern.

Kennt ihr das? Manche Bilder strahlen so viel Positivität aus, dass die einfach nur ansteckend ist. Zumindest geht es uns so beim Anblick der zufriedenen Grinsebacke so, die gerade ihr erstes Spiel durchgespielt hat. Mit diesem Gefühl sind wir auch nicht alleine, da sich die positiven Kommentare unter dem entsprechenden Beitrag häufen.

Stolze Grinsebacke zockt erstes Spiel allein durch

Wir wollen euch nun nicht mehr länger auf die Folter spannend und euch ebenfalls das Stückchen Positivität mitgeben:

Auf dem Bild können wir den grinsenden Sohn von Reddit-User “pnut88“ sehen und im Hintergrund den Abspann eines Spiels. In den Kommentaren erfahren wir, dass es sich beim Game um LEGO Jurassic World handeln muss. Eine gute Wahl – schließlich begeistern die Lego-Videospiele Groß und Klein seit bald 30 Jahren.

Vom stolzen Vater “pnut88“ erfahren wir in den Kommentaren noch weitere Hintergründe. Auf dem Bild hat sein Sohn die Handlung von Jurassic Park in LEGO Jurassic World durchgespielt. Als nächstes steht dann der Abschnitt von The Lost World: Jurassic Park aus demselben Spiel auf dem Programm.

Vater “pnut88“ schreibt in den Kommentaren noch weiter, dass er neben seinem sechsjährigen Sohn auch eine achtjährige Tochter hat. Die beiden konkurrieren auch um die meisten Likes, wie wir erfahren. Während der Sohn erfahren möchte, wie viele Likes sein Foto bekommen hat, ist sich seine Tochter sicher, dass es bestimmt weniger als bei ihr sein müssen.

Während “pnut88“ schreibt, dass der Beitrag mit der Tochter auf 900 Likes gekommen sei, haben beim Sohn beinahe schon 5000 Personen einen Daumen nach oben hinterlassen. Wir sind natürlich von den Errungenschaften der beiden gleichermaßen begeistert.

1:31 LEGO Jurassic World - Erster Gameplay-Trailer zum Dino-Abenteuer - Erster Gameplay-Trailer zum Dino-Abenteuer

Schauen wir uns das Profil von “pnut88“ an, sehen wir ein angepinntes Bild von ihm und seiner Tochter. Natürlich auch hier mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Der Grund für die (Vor-)Freude ist dieses Mal jedoch Kena: Bridge of Spirits im Hintergrund, das die zwei nach einem anstrengenden Arbeitstag von “pnut88“ angehen möchten. Das wird wohl auch das besagte Bild mit den 900 Likes sein.

Wir freuen uns für den stolzen Single-Vater “pnut88“ und wünschen ihm und seinen beiden Kids alles Gute – auch für die kommenden Zocker-Jahre. Die Community ist ähnlich positiv eingestimmt. Wir müssen einzig und allein über die überraschenderweise mehreren Kommentare schmunzeln, die fragen, wann endlich ein FromSoft-Spiel an der Reihe sei.

An der Stelle möchten wir unbedingt die GamePro-Community fragen: Könnt ihr euch an euer erstes Videospiel erinnern? Oder habt ihr vielleicht selbst schon Kinder, die das erlebt haben?