"Gott, ist das gut!" Schnäppchenjäger kauft supergünstige Second Hand-PS1 und findet darin sogar einen der spaßigsten Spieleklassiker aller Zeiten

Crash Bandicoot zählt zu den unterhaltsamsten Jump&Runs, die die PS1-Ära hervorgebracht hat.

Manchmal hat man einfach Glück und genau so ist es diesem Menschen hier ergangen, der in einem Second Hand-Laden eine PS1 entdeckt hat. Das Gute daran war aber nicht nur der sehr günstige Preis dieses legendären Stücks Hardware, sondern auch, was sich darin verborgen hat: Der Schnäppchenjäger hat nämlich unerwartet auch noch ein wirklich gutes PS1-Spiel als Dreingabe bekommen.

PSOne mit Crash Bandicoot und DualShock-Controller für nur 50 US-Dollar: Da kann man nicht meckern!

Darum geht's: Wenn ihr irgendwo auf dem Flohmarkt, im Netz oder beim Secondhand-Laden eures Vertrauens eine PS1 entdeckt, kann ein Kauf eigentlich nie schaden. Erst recht nicht, wenn sie für einen Preis von angenehmen 50 Euro oder Dollar angeboten wird.

Der Reddit-User Own_Fig_6477 war laut eigenen Angaben in einem Thrift-Store unterwegs und hat dort genau so eine Entdeckung gemacht. Er hat die PS1 aka PSOne in ihrer Slim-Variante mit Controller, Memory Card für nur 50 US-Dollar geschossen. Er wäre wohl auch einfach nur mit der Konsole an sich zu diesem Preis glücklich gewesen, bekam aber eben noch einen echten Spieleklassiker dazu – im Laufwerk steckte nämlich noch Crash Bandicoot:

"Es war sogar noch ein Spiel drin."

In den Kommentaren wird fleißig gratuliert: Die allermeisten Leute unter dem Beitrag freuen sich mit dem frischgebackenen PS1-Besitzer. Auch das Spiel wird mit Lob überschüttet und eine Person schreibt dazu einfach nur "Gott, ist das gut!".

Aber eine Beschwerde gibt es dennoch: Auch wenn das Gesamtpaket natürlich nach wie vor cool ist, könnte die PlayStation-Konsole in einem besseren Zustand sein. Offenbar bleiben die Power- und Eject-Knöpfe ab und zu hängen und klemmen dann.

Kein großes Problem: Dass die beiden großen Knöpfe an der Oberseite der PlayStation irgendwann anfangen, Ärger zu machen, dürften die allermeisten Besitzer*innen dieser klassischen Hardware irgendwann erlebt haben. Zum Glück lässt sich das aber wohl mit relativ wenig Aufwand beheben.

Das schreiben jedenfalls diverse Menschen in den Kommentaren. Ihnen zufolge lasse sich die PS1 sehr einfach aufschrauben, auseinandernehmen und dann beispielsweise säubern oder mit etwas Schmiermittel wieder so hinbekommen, dass die Knöpfe wieder ordnungsgemäß funktionieren.

Habt ihr auch noch eine PS1 bei euch zuhause herumstehen? Wie viel habt ihr dafür bezahlt und funktionieren die Knöpfe noch?