Sega plant neue Spiele & große Ankündigungen zu Sonics 30. Geburtstag

30 Jahre alt wird Sonic the Hedgehog im kommenden Jahr. Das sieht man dem blauen Igel gar nicht an. Viel Sport zu treiben, hält eben doch jung. Sega will das große Jubiläum aber nicht einfach so verstreichen lassen. Wie die Website Tails Channel entdeckt hat, soll der Geburtstag ordentlich gefeiert werden.

Happy Birthday, Sonic! Laut der Seite ist im Licencing Source Book Europe Werbung zu finden, die nicht nur den Erfolg des Sonic-Kinofilms preist. Über das 30. Jubiläum ist zu dort lesen:

"Ein Jahr des Feierns - neue Spiele, digitaler Content, Events und große Ankündigungen sowie ein maßgeschneidertes Lizenzprogramm!"

Was könnte uns also erwarten?

Das ist natürlich noch nicht wirklich eine offizielle Ankündigung. Dennoch deutet dies darauf hin, dass wir uns auf interessante Dinge vorbereiten können. Vor allem, dass neue Spiele erwähnt werden, hört sich sehr spannend an.

Kommt Sonic für Next-Gen? Plant Sega vielleicht den Release eines neuen großen Sonic-Titels für die Next-Gen-Konsolen? Da es sich um mehrere Spiele handeln soll, könnte dies natürlich auch Mobile Games sowie Remaster, Remakes und Portierungen älterer Titel mit einschließen.

Sonic werden wir auch in Zukunft wieder im Kino sehen:

So, wie sich der Satz im Licencing Source Book Europe liest, sollen diese Spiele bereits 2021 erscheinen, also passend zum Jubiläum von Sonic. Das würde aber bedeuten, dass wir eigentlich noch in diesem Jahr mit einer Ankündigung rechnen dürfen. Von Sega bestätigt ist das aber alles bisher noch nicht. Da heißt es also, abwarten.

Was haltet ihr von dieser Quasi-Ankündigung? Glaubt ihr, 2021 erwartet uns ein großer, neuer Sonic-Titel?