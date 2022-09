Seht euch das “Call of Duty: Next”-Event live hier an - Mit Jules und den CoD-Pros Riirex und Raptor

Was ist Call of Duty: Next? Unter dem Begriff Call of Duty: Next stellt Publisher Activision das neue Call of Duty: Modern Warfare II sowie die Zukunft des populären Battle-Royale Warzone vor. Darunter auch die Mobile-Version von Warzone. Ihr seht im Livestream Gameplay und könnt euch bald darauf auch auf die Beta von Modern Warfare II freuen.

Große Live-Show mit Jules und CoD-Experten

Wann geht es los? Das Call of Duty: Next-Event wird am 15. September um 19 Uhr stattfinden. Unser Livestream startet schon um 18:30 mit einem Vorab-Gespräch. Ihr könnt die ganze Show live auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters & Explosions mitverfolgen.

Wer ist alles dabei? Moderator des Events bei uns ist Jules, doch er ist nicht allein im Stream: die beiden CoD-Experten Riirex und Raptor sind ebenfalls mit am Start. Die zwei kennen sich bestens mit CoD-Spielen aus und geben nach der Show ihre Expertenmeinung zum gezeigten Gameplay zum besten. Ihr könnt euch also auf fundierte Meinungen und viel Kompetenz im Stream freuen.

Was hat es mit den neuen CoD-Spielen auf sich? Call of Duty: Modern Warfare II ist das heiß ersehnte, kommende CoD-Spiel für das Jahr 2022. Es soll bereits am 28. Oktober 2022 erscheinen und stammt vom Entwickler Infinity Ward. Die steckten schon hinter den bisherigen Modern Warfare Spielen, darunter das beliebte Game von 2019. Der Release für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S ist bestätigt und auch auf Steam soll es das neue CoD wieder zum Zocken geben. Wer also diese Plattform bevorzugt, wird noch mehr Grund zur Freude haben.

Im Spiel geht es dieses Mal nicht nur gegen Terroristen, sondern auch gegen ein südamerikanisches Drogen-Kartell. Wilde Kämpfe im Dschungel sind also auch dabei. Mit dabei sind aus dem Vorgänger bekannte Figuren, darunter der bärbeißige Captain Price oder Hauptfigur Simon “Ghost” Riley mit seiner coolen Schädelmaske. Im Stream seht ihr am 15. September aber den Multiplayer-Modus mit verschiedenen 6v6-Maps, der seit jeher der Kern jedes CoD-Spiels ist. Damit Cheater keine Chance haben, wird auch hier wieder das mächtige Anti-Cheat-Tool Ricochet implementiert.

Am 16. September startet die erste Beta-Phase für CoD: Modern Warfare II. Sie geht bis zum 20. September. Eine weitere Phase wird es vom 22. bis zum 26. September geben. Die Open-Beta startet erst am 24. und endet wieder am 26. September.

Dazu kommt noch die Neuauflage der Warzone, dem Battle-Royale-Standalone von Call of Duty. Auch dieses heiß ersehnte Spiel soll auf dem Event gezeigt werden. Für die neue Version wurde eine komplett neue Engine entwickelt und das Spiel von Grund auf neu aufgebaut. Mit dabei sind unter anderem ein neuer Sandbox-Modus, ein überarbeitetes Progressionsystem und eine Einbindung in Modern Warfare II.

Weitere Informationen und Fakten zu Call of Duty: Modern Warfare II findet ihr hier.