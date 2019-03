Sekiro in der Test-Übersicht - Die ersten Kritiker sind begeistert

Mit Dark Souls und Bloodborne hat das japanische Entwicklerstudio From Software eine treue Fangemeinde um sich geschart. Morgen erscheint nun Sekiro: Shadows Die Twice und dieses Mal ist so einiges anders.

Nicht nur findet sich das Setting im feudalen Japan wieder. Auch das Gameplay hat sich in vielen Aspekten deutlich weiterentwickelt. Wie kommt der neue Kurs von From Software an? Kleiner Spoiler: Sehr gut.

Auf Metacritic kommt das Spiel direkt zum Release auf stolze 90 Punkte, allerdings erst von sechs Kritiken. Auf Open Critic sieht es ähnlich aus. Mit 18 Reviews ergibt sich ein Durchschnitt von 91 Punkten.

Was sagen wir zu Sekiro?

Für uns hat sich Dennis in die Schlacht begeben und Sekiro getestet. Auch ihn konnte das Shinobi-Abenteuer überzeugen. Was genau gut und nicht so gut funktioniert, lest ihr im Test auf GamePro.de.

Was sagt die internationale Presse zu Sekiro?

Magazin Wertung GamePro 85 GameStar 88/100 Game Informer 9/10 GameSpot 9/10 GamingTrend 95/100 Fextralife 8.8/10 TrueGaming 9/10 Daily Sar 5/5 IGN 95/100 Playstation Lifestyle 95/100 Metacritic 90 Open Critic 91

(Stand 21.03.2019, 14:14 Uhr)