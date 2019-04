Sekiro - Update 1.03 ist da & macht das Spiel (ein bisschen) leichter

Wer heute einen weiteren Versuch in Sekiro: Shadows Die Twice wagen möchte, wird vorher aufgefordert, die neueste Version des knüppelharten Action-Adventures zu installieren. Hinter dem Update 1.03 verstecken sich viele kleinere Änderungen, die bestimmte Elemente in Sekiro spürbar erleichtern.

Weniger Spirit Emblems nötig: Der wichtigste Punkt ist hier wohl der Spirit Emblem-Verbrauch von bestimmten Prothesen. So wird es nach dem Update viel weniger kosten, die Lazulite Sacred Flame, die Loaded Axe, die Sparking Axe und die Lazulite Axe im Kampf einzusetzen. Gleichzeitig soll die Effizienz der Prothesen aber steigen - ein doppelter Buff sozusagen.

Auch die Gift-Fähigkeit der Sabimaru-Prothese wurde verbessert und die Drop Rate des Divine Confetti ist erhöht.

Bei einer Änderung sollten Sekiro-Spieler aber vorsichtig sein, denn zunächst schien es so, als würde der Blazing Bull-Boss ebenfalls angepasst und etwas leichter gemacht. Wie der offizielle Twitter-Account aber erklärt, handele es sich bei den neuen Einstellungen aber um einen Fehler:

In the update released today (1.03), there was error with the Vitality / Posture adjustments made for the “Blazing Bull”. We will send out any further announcements regarding an update to correct this error as soon as a release time and date are decided. >