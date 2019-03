Eine kleine Warnung für alle, die heute nach langer Wartezeit endlich Sekiro: Shadows Die Twice angefangen haben. Wie wir es von Entwickler From Software aus den Soulsborne-Spielen kennen, bietet auch das neuste Werk mehrere Enden. Es gibt aber einen großen Unterschied. Wer sich im Action-Adventure in der Mitte des Spiels für die falsche Dialogoption entscheidet, der wird einen Großteil des Spiels verpassen.

Spoiler-Warnung: Um euch die Situation zu erklären, müssen wir einen kleinen Part der Story verraten. Aber keine Sorge, groß ist der Spoiler nicht.

Falsche Dialogoption beendet das Spiel

Direkt zu Beginn des Spiels wird Shinobi Sekiro von Kuro, seinem jungen Meister und Erben der Drachendynastie getrennt. Wie es danach weitergeht, wollen wir hier nicht verraten. Entscheidend ist aber, dass ihr gegen Mitte des Spiels vor eine entscheidende Wahl gestellt werdet.

Sekiro: Shadows Die Twice

Test: Der Endgegner unter den Spielen

Trefft die "richtige" Entscheidung: So könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Kuro verlasst oder ihm weiter die Treue schwört. Verlasst ihr ihn, hat das weitreichende Konsequenzen. Die Wahl könnt ihr zudem nicht rückgängig machen.

Nach einer kurzen Zwischensequenz kämpft ihr gegen zwei neue Bosse. Habt ihr die besiegt, geht es zurück zum Startbildschirm und euer Abenteuer ist vorzeitig beendet. Wollt ihr die späteren Bereich des Spiels sehen, müsst ihr nochmal komplett von vorn beginnen. Den Neuanfang könnt ihr jetzt übrigens auch im New Game Plus wagen.