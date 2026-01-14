In diesem Überraschungs-Animehit ist es eine Strafe, ein Held zu sein

"Sentenced to be a Hero" mausert sich zumindest mit der ersten Folge zu einem Anime-Geheimtipp. (© Studio KAI / Rocket Shōkai)

Das Anime-Jahr 2026 wartet zum Start mit einigen Krachern auf: Frieren: Beyond Journey's End, Jujutsu Kaisen und Oshi no Ko bekommen eine neue Staffel, selbst das Fate-Franchise kehrt mit einem frischen Ableger zurück.

Im Schatten der großen Namen schwingt sich aber auch eine gänzlich neue Anime-Serie zu einem Überraschungs-Hit auf: "Sentenced to be a Hero" erhält mit der Debütfolge Fabelwertungen, die selbst die etablierten Serien hinter sich lassen können.

1:35 Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will

Autoplay

Tödliches Heldentum

"Sentenced to be a Hero" basiert auf dem gleichnamigen Light Novel von "Rocket Shōkai" aus dem Jahr 2021. Nach einer 2022 begonnenen Mangaumsetzung, die von Natsumi Inoue (bekannt aus "Reincarnated as an Aristocrat with an Appraisal Skill") gezeichnet wird, steht nun also der Anime für die Winter-Season 2026 an.

Wie der Titel schon ein wenig erahnen lässt, ist der Beruf des Helden kein sonderlich ersehnter. Stattdessen werden in der Fantasy-Welt Personen zu diesem Job gezwungen, denen ein schweres Verbrechen zur Last gelegt wird.

Darunter befindet sich auch der Protagonist Xylo Forbatz, dem vorgeworfen wird, die Göttin Senerva getötet zu haben. Für dieses Verbrechen wird er dafür verurteilt, als "Held" an vorderster Front in der Strafheldeneinheit 9004 gegen die Armee des Dämonenkönigs zu kämpfen.

Dieser Krieg ist gewissermaßen endlos. Fällt ein Held, kann er einfach wiederbelebt werden. Dasselbe gilt natürlich für Xylo, der für seine Verurteilung auf Rache sinnt - hinter dem Tod von Senerva steckt nämlich noch eine ganze Menge mehr.

Community lobt faszinierende Fantasy-Welt mit hoher Qualität

Mit dieser Prämisse startet Sentenced to be a Hero in eine rund einstündige Pilotfolge auf Crunchyroll, die auf zahlreichen Webseiten für ihr gelungenes Debüt gefeiert wird.

Auf der Film- und Seriendatenbank IMDB etwa kann die erste Episode auf ganze 9,3 von 10 Sternen zurückblicken; die auf Anime spezialisierte Datenbank MyAnimeList weist 8,5 von 10 Sternen vor - damit ist Sentenced to be a Hero der zweitbeste Anime der laufenden Saison (Stand: 12. Januar 2026). Zwar haben noch nicht alle Serien bereits begonnen, dennoch ist das aller Rede wert.

Auch auf Reddit überschlagen sich Zuschauer*innen förmlich mit Lob für die erste Folge:

"Fühlt sich an, als hätte ich gerade die letzte Folge eines richtig guten Animes gesehen." (via Bao44)

"Es gefällt mir, wie die Autoren mit unseren vorgefertigten Meinungen zu Fantasyelementen spielen. Sie haben eine wirklich faszinierende Welt erschaffen." (via Ocixo)

"Sehr gute erste Folge. Sie haben das von Xylo begangene Verbrechen richtig gut aufgebaut, sodass die Zuschauer*innen es vor der eigentlichen Enthüllung selbst herausfinden können." (via matbot55)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Neben der Geschichte an sich wird auch das Animationsstudio hinter Sentenced to be a Hero ins Rampenlicht gestellt: Studio KAI, das zuvor primär für Uma Musume: Pretty Derby und Horimiya bekannt war, hat laut einigen Kommentaren ganze Arbeit geleistet und Animationsqualität auf Kinolevel auf die Bildschirme gezaubert.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr die Debütfolge von Sentenced to be a Hero gesehen und wie hat sie euch gefallen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.