One Piece macht Pause und diese 5 Animes empfehle ich jedem Fan, um die Lücke zu füllen

Diese Serien solltet ihr unbedingt eine Chance geben. (© Sosuke Toka / Wit Studio)

One Piece schlägt jetzt nach dem Abschluss des Egghead-Arcs eine kleine Pause ein und kehrt erst im April mit dem Start in den Elban-Arc zurück. Bis dahin habt ihr also reichlich Zeit, euch mit anderen Serien die Zeit zu vertreiben.

Damit ihr nicht von der großen Auswahl an Animes erschlagen werdet, gibt es von mir fünf Must-Watch-Serien, die ihr wirklich gesehen haben solltet. Dabei haben wir uns aber auf die Geheimtipps konzenrtiert und allgemein bekannte Serien wie Jujutsu Kaisen ausgeklammert.

Wollt ihr gleich in ein ganz neues riesiges Universum einsteigen, dass sich über Jahre etabliert hat, habe ich auf Seite 2 noch einen weiteren Anime-Tipp.

5 Anime-Serien-Geheimtipps für die One Piece-Pause

Ranking of Kings

Staffel und Episodenzahl: 2 Staffeln mit insgesamt 33 Folgen

2 Staffeln mit insgesamt 33 Folgen Streamingdiens t: Crunchyroll

t: Crunchyroll Synchro: Japanische Originalfassung und deutsche Vertonung

Worum geht’s? Ranking of Kings erzählt die Geschichte des jungen gehörlosen Prinzen Bojji aus dem Bosse-Königreich. Bei seinen Ausflügen außerhalb der Schlossmauern freundet er sich mit einem Assassinen des Schattenclans namens Kage an.

Obwohl Bojji als ältester Sohn von König Bosse eigentlich der rechtmäßige Thronfolger wäre, wurde sein Bruder Daida zum nächsten Herrscher des Königreichs ernannt. Mit seinem Freund Kage bereist Bojji die Welt, um zu beweisen, dass er stärker werden kann. Dabei möchte Bojji sich seinen Traum erfüllen, der Stärkste zu werden und auf Platz 1 der Rangliste der Könige zu gelangen.

Hell’s Paradise

0:44 Hell's Paradise enthüllt im neuen Teaser-Trailer den Releasezeitraum für die zweite Staffel

Staffel und Episodenzahl: 2 Staffeln mit insgesamt 25 Folgen

2 Staffeln mit insgesamt 25 Folgen Streamingdienste: Crunchyroll, Netflix, Prime Video (zweite Season aktuell nur auf Crunchyroll)

Crunchyroll, Netflix, Prime Video (zweite Season aktuell nur auf Crunchyroll) Synchro: Japanische Originalfassung und deutsche Vertonung

Worum geht’s? Hell’s Paradise erzählt die Geschichte des zum Tode verurteilten Ninjas Gabimaru, der kurz vor einer Hinrichtung steht. Er wollte eigentlich das Leben als Auftragskiller und Attentäter nach seiner Heirat ablegen, wurde aber während einer Mission verraten und gefangen genommen.

Es gibt für ihn jedoch Hoffnung, denn er kann sich seine Freiheit und Begnadigung verdienen. Dafür muss er für den Shogun das Elixier des ewigen Lebens bringen, das sich auf der Insel Shinsekyo befindet.

Aber noch weiteren Verbrecher*innen ist bei Erfolg eine Begnadigung versprochen worden. Neun weitere Todgeweihte sind auf der gleichen Mission und es kommt zu blutigen Kämpfen.

Vinland Saga

Thorfinn verfolgt über ein Jahrzehnt den Mörder seines Vaters und lernt die Schrecken des Kriegs kennen. (© Makoto Yukimura, Kodansha / Wit Studio und Mappa)

Staffel und Episodenzahl: 2 Staffeln mit insgesamt 48 Folgen

2 Staffeln mit insgesamt 48 Folgen Streamingdienste: Crunchyroll, Netflix, Prime Video

Crunchyroll, Netflix, Prime Video Synchro: Japanische Originalfassung und deutsche Vertonung

Worum geht’s? Im Mittelpunkt der Geschichte von Vinland Saga steht der junge Wikinger Thorfinn, der sich nach Rache sehnt, nachdem sein Vater vor seinen Augen von dem rivalisierenden Wikinger Askeladd getötet wurde.

Es dauert über ein Jahrzehnt, bis er Askeladd findet und ihn zu einem Duell herausfordert, das er verliert. Von da an verfolgt Thorfinn Askeladd auf Schritt und Tritt. Während er in die Vergangenheit seines Vaters und den großen Konflikt zwischen den einzelnen Königreichen eintaucht, lernt er die Grauen von Krieg und Sklaverei kennen.

Golden Kamuy

Golden Kamuy erzählt von der Suche nach einem legendären Goldschatz. (© Satoru Noda, Shueisha / Geno Studio und Brain's Base)

Staffel und Episodenzahl: 2 Staffeln mit insgesamt Folgen 76

2 Staffeln mit insgesamt Folgen 76 Streamingdienst: Crunchyroll (aktuell nur 53 Folgen verfügbar, da die zweite Staffel noch läuft)

Crunchyroll (aktuell nur 53 Folgen verfügbar, da die zweite Staffel noch läuft) Synchro: Japanische Originalfassung und (teilweise) deutsche Vertonung

Worum geht’s? In Golden Kamuy dreht sich alles um den Kriegs-Veteranen Saichi Sugimoto, der der Witwe eines verstorbenen Kameraden aushelfen möchte. Dabei machen die Finanzen ihm am meisten zu schaffen, und er wird von einem Alkoholabhängigen auf der Straße angesprochen.

Dieser erzählt von einem legendären Goldschatz, der sich nur durch eine kryptische Karte finden lassen kann. Die Karte setzt sich jedoch aus einer Reihe von aufgeteilten ungewöhnlichen Tattoos zusammen, die sich auf den Körpern der Insassen im Abashiri-Gefängnis befinden.

Trigun Stampede

1:51 Trigun Stargaze ist das offizielle Sequel zum beliebtem Anime Trigun Stampede und erzählt die Geschichte zu Ende

Staffel und Episodenzahl: 2 Staffeln mit insgesamt 28 Episoden

2 Staffeln mit insgesamt 28 Episoden Streamingdienst: Crunchyroll (aktuell 13 Folgen, da Season 2 noch läuft)

Crunchyroll (aktuell 13 Folgen, da Season 2 noch läuft) Synchro: Japanische Originalfassung

Worum geht’s? In Trigun Stampede muss sich die Menschheit in Kolonien verteilen und mit großen Flotten nach anderen bewohnbaren Planeten suchen, nachdem die Erde unbewohnbar geworden ist. Um auf den Flotten zu überleben, erschafft die Besatzung künstliche, aber auch organische Pflanzen, die unendliche Menge an Energien liefern sollten.

Vash und Knives sind zwei Brüder, die auf einer der Kolonien-Flotten geboren wurden und eine ganz besondere Verbindung zu den Pflanzen haben. An einem schicksalhaften Tag stürzen sie auf einen nahegelegenen Planeten ab. Dann erfährtVash, dass sein Bruder den Absturz provoziert hat, weil er alle Menschen für die Ausbeutung der Pflanzen umbringen will.

Ist ein Anime in dieser Liste für euch dabei und welche von den aufgelisteten Serien kennt ihr bereits? Welche Serien stehen auf eurer Watchliste während der One Piece-Pause?