Sentenced to be a Hero - Trailer gibt Vorgeschmack auf die düstere Fantasy-Welt, in der niemand ein Held sein will

Jusuf Hatic
13.01.2026 | 11:45 Uhr

"Sentenced to be a Hero" schickt sich zum Start des Anime-Jahres 2026 an, die Herzen von Fantasy-Fans zu erobern. Das düstere Setting schickt den Ritter Xylo Forbatz in einen endlos wirkenden Kampf gegen die Armeen des Dämonenkönigs, während er versucht, seinen Namen von einem mutmaßlichen Mord an einer Göttin reinzuwaschen. "Sentenced to be a Hero" ist aktuell auf dem Streaming-Dienst Crunchyroll mit deutschen Untertiteln verfügbar; eine Synchronisierung lässt noch auf sich warten.
