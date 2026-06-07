Hellblade 3 angekündigt: Heißt nur "Senua" und startet direkt mit Action-Gameplay

Der Xbox Games Showcase 2026 brachte den dritten Teil der Hellblade-Saga mit – Senua kehrt offiziell im nächsten Jahr zurück.
Mit vielen Details hielt sich Entwicklerstudio Ninja Theory allerdings zurück: Lediglich 2027 ist als Release-Zeitraum bestätigt. Zudem wird das Spiel nicht "Hellblade 3", sondern schlicht nach der Protagonistin "Senua" benannt.
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Dafür ist klar, für welche Plattformen Senua erscheinen wird – und der neue Teil wird offensichtlich nicht der Teil der angekündigten Änderung der Konsolenstrategie, denn Senua soll nicht nur für Xbox-Konsolen erscheinen.
Auch der PC (via Steam) sowie die PlayStation 5 dürfen sich auf den neuen Ableger freuen.
Aus der Videobeschreibung geht zumindest hervor, dass Senua wieder in den Kampf zieht, um ins Jenseits gelangen und mit die Wiedervereinigung mit ihren Liebsten sucht – während die gewohnt inszeniert wirkenden Kräfte eindeutig etwas dagegen haben.
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