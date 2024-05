Hellblade 2 - Alle Lehrensäulen: So findet ihr alle Lore-Steine für 1000 Gamerscore und Bonus-Erzähler Druth

Wir zeigen euch, wo ihr die Lehrensäulen findet.

Wie schon im ersten Teil sind in der Spielwelt von Senua's Saga: Hellblade 2 Lore-Steine – dieses Mal Lehrensäulen genannt – versteckt. Im Gegensatz zum Vorgänger wird damit jedoch keine zusätzliche Zwischensequenz gegen Ende freigeschaltet (zumindest haben wir noch keine Änderung bemerkt), sondern ein zusätzlicher Erzähler für einen erneuten Spieldurchgang.

Dabei handelt es sich um den Gelehrten Druth, der auch schon im Senua-Debüt die Lore-Steine vertonte.

Insgesamt müsst ihr 18 Lehrensäulen finden und euch auf sie fokussieren, bis eine kleine Rune auf der Säule aufleuchtet. Die Reihenfolge entspricht dabei von oben nach unten gelesen dem Spielablauf, außerdem könnt ihr in der Kapitelübersicht nachschauen, wie viele Säulen euch im jeweiligen Abschnitt fehlen.

Kapitelverzeichnis:

Kapitel 1

Lehrensäule #1

Direkt nach der kaputten Mauer haltet ihr euch einfach rechts. Die Lehrensäule ist kaum zu übersehen.

Welches Kapitel? 'Landung'

Beschreibung: Im ersten Kapitel gibt es nur eine Lehrensäule und die findet ihr schon recht früh am verregneten Strand. Ihr durchquert ein kaputtes Gebäude mit einer Lücke in der Mauer, durch die ihr hindurch müsst. Ein paar Meter Fußweg später findet ihr das Totem rechts an der Seite.

Kapitel 2

Lehrensäule #2

Durch den Zaun kommt ihr auf den Hof. Vielleicht seht ihr die Säule schon ganz klein direkt rechts neben Senua im Bild.

Welches Kapitel? 'Freyslaug gesichtet'

Beschreibung: Direkt zum Start des nun deutlich helleren Kapitels geht ihr rechts an einer Anhöhe vorbei zu einem kleinen Gehöft. Lauft dort an einem Heuballen vorbei zum äußeren Ende des Holzzaunes. Die Lehrensäule könnt ihr kaum verfehlen.

Lehrensäule #3

Hier bieten sich euch drei Wege an, links geht es zur Lehrensäule, rechts weiter über einen Holzsteg zum nächsten Story-Abschnitt.

Welches Kapitel? 'Heimkehr'

Beschreibung: Nach einer Vision und einem Haus mit einem gehängten Körper kommt ihr an eine Weggabelung. Rechts geht es zu einem langen Holzsteg, der zum nächsten Story-Abschnitt führt, mittig führt der Weg hingegen zu einem verborgenen Gesicht. Und links geht es zur Lehrensäule, sobald ihr in dem kleinen Bereich unter ein paar Holzbalken durchgekrochen seid.

Lehrensäule #4

Rechts geht es neben den Fackeln weiter in der Story, links den Hügel hinauf zum Lore-Stein.

Welches Kapitel? 'Draugar-Zeremonie'

Beschreibung: Nachdem ihr einen schmalen Felsvorsprung überquert habt (Senua lehnt sich dabei nah an die Steinwand) und zur nächsten Ebene heruntergesprungen seid, kommt ihr zu einer Weggabelung. Damit es in der Story weitergeht, müsst ihr die Enge mit den zwei Fackeln davor durchschreiten, für die Lehrensäule solltet ihr aber nach links den Hügel hinauf klettern. Dort springt ihr dann noch über eine niedrige Mauer und schon seid ihr am Totem.

Lehrensäule #5

Ihr kommt mit Fargrímr definitiv an dieser Wegmarkierung vorbei, hier müsst ihr nach links.

Welches Kapitel? 'Den Fremden treffen'

Beschreibung: Ihr lauft mit Fargrímr zurück zu Senuas Gefangenem. An einem Punkt kommt ihr an einer hölzernen Wegmarkierung vorbei, um deren Spitze ein Stück Tuch gewickelt wurde. Geht hier bei den Felsen an der linken Seite entlang. Nach einem kurzen Fußmarsch erreicht ihr den Lore-Stein.

Kapitel 3

Lehrensäule #6

Folgt direkt nach dem Beginn des Kapitels unserem Pfeil hinter den Riss im Boden.

Welches Kapitel? 'Rothügel'

Beschreibung: Geht zu Beginn den Hügel hinab. Auf der linken Seite seht ihr ein eingestürztes Haus sowie einen Riss im Boden. Daran müsst ihr links vorbei und dann ein paar Meter geradeaus. Ihr solltet dann die Lehrensäule rechts vor ein paar Büschen sehen.

Lehrensäule #7

Auf dem Plateau von Fargrímr geht ihr zurück zum Zugangsloch und hoch zur Holzhütte. Wenn ihr zwei nörgelnde Personen hört, seid ihr genau richtig.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: Nachdem ihr mit euren Gefährten ein paar Seile zu Fargrímrs Zuhause hochgeklettert seid und einen finsteren Waldabschnitt abgeschlossen habt, startet ihr einen neuen Spielabschnitt hoch oben auf einem Plateau. Geht zurück zu dem Loch mit den Seilen und dann außen herum an einer Holzhütte vorbei, dann erreicht ihr das Totem am höchsten Punkt der kleinen Kommune.

Lehrensäule #8

Ihr kommt auf jeden Fall im Spielverlauf an diesem Spalt vorbei. Danach geht ihr nach rechts zum Lore-Stein.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: An einem Punkt nach dem ersten Kugel-Rätsel quetscht ihr euch durch eine schmale Felsspalte. Wendet euch dort nach rechts und lauft ein paar Meter, dann seht ihr die Lehrensäule.

Lehrensäule #9

Hinter der linken Wasserlache geht es links rauf zur Lehrensäule.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: Ihr kommt nach dem zweiten Kugel-Rätsel in eine Senke mit einer Wasserlache auf der linken und auch auf der rechten Seite. Lauft an der linken Pfütze vorbei, quetscht euch durch die Felsen und springt einen niedrigen Vorsprung hoch. Schon seid ihr bei der Lehrensäule.

Lehrensäule #10

Nur ein paar Meter nach der vorherigen Lehrensäule findet ihr hinter der rechten Wasserlache und einer niedrigen Felsformation samt Busch eine Höhle.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: Unmittelbar nach der letzten Lehrensäule geht es geradeaus weiter. Nehmt jedoch erst einen Abstecher nach rechts durch eine Höhle und findet den nächsten Lore-Stein.

Lehrensäule #11

Neben der dritten Kugel vom See-Rätsel findet ihr links den Lehrenstein.

Welches Kapitel? 'Das verborgene Volk finden'

Beschreibung: Ihr kommt zu einem großen See und müsst ein weiteres Kugel-Rätsel lösen. Bei der dritten Kugel seht ihr links im Hintergrund eine Lehrensäule kopfüber hängen. Ihr könnt jedoch ganz normal auf sie fokussieren.

Kapitel 4

Lehrensäule #12

Hinter der Wand mit dem Schild ist ein Durchgang zum Lehrenstein.

Welches Kapitel? 'Die Höhlen betreten'

Beschreibung: Ihr springt in eine seichte Pfütze hinab. Dreht ihr euch nach rechts, seht ihr einen Schild und einen zerbrochenen Speer unter einem Loch in einer Felswand. Geht einfach links an der Felswand vorbei in einen Bereich direkt dahinter. Dort steht die Lehrensäule.

Lehrensäule #13

Sobald Senua nach dem Feuer-Rätsel mit der Brücke in die Hocke geht, findet ihr rechts einen Vorsprung, auf den ihr herunterspringen müsst.

Welches Kapitel? 'Die Höhlen betreten'

Beschreibung: Ihr löst einige Feuer-Rätsel und eines davon erzeugt eine Brücke zu einer Höhle, die zuvor eine schemenhafte Figur betreten hat. Nach einer weiteren Klippe gelangt Senua auf einen Weg, den sie geduckt entlangschreitet. Achtet jetzt auf den Boden – entdeckt ihr weißen Kies, könnt ihr dort auf eine Felsbrücke herabspringen und zur Lehrensäule laufen.

Lehrensäule #14

Links durch die Höhle mit dem ringförmigen Muster geht es in der Story weiter, rechts durch einen Durchgang zum Lore-Stein.

Welches Kapitel? 'Akt der Opferung'

Beschreibung: Nachdem ihr euer Schwert weggeben habt, folgt ihr ein Weilchen einigen Partikeln auf dem Boden. Ihr springt dann irgendwann in einen Höhlenbereich, in dem ein scharfkantiger Felsbrocken direkt mittig im Weg liegt. Ein paar Meter weiter geht es links weiter mit der Story, dafür müsst ihr einen Durchgang mit einem leichten Ringmuster durchqueren. Für die Lehrensäule folgt ihr jedoch der Höhle geradeaus weiter und biegt nach rechts in einen engen Tunnel ab. Der führt zur nächsten Lehrensäule.

Kapitel 5

Lehrensäule #15

Hinter der Wand rechts vor dem sonnengefluteten Pfad geht es zu einem Wasserfall und einer Lehrensäule.

Welches Kapitel? 'Zum Meer'

Beschreibung: Ihr durchquert ein paar Meter nach Kapitelbeginn einen kleinen Bach und geht daraufhin einen Pfad nach oben. Schon nach einigen Metern werdet ihr regelrecht vom Sonnenlicht geblendet, außerdem seht ihr viel Bodennebel vor euch. Dreht ihr euch nach rechts, bemerkt ihr aber auch, dass die Felswand, die zuvor rechts neben euch war, einen Weg verdeckt hat. Der führt zu einem Wasserfall und ihm gegenüber der Lehrensäule.

Lehrensäule #16

Mittig oben am Horizont erkennt ihr den Lehrenstein schon, ihr müsst euch aber rechts halten und durch eine Höhle kriechen, um ihn zu erreichen.

Welches Kapitel? 'Sjárarrisi'

Beschreibung: Mit Ástríðr geht es einen verregneten Klippenpfad entlang. Nach einigen Minuten springt ihr einen Vorsprung herab und unmittelbar danach über eine niedrige Felsmauer. Hinter der Felsmauer seht ihr ein weites Feld. Orientiert ihr euch rechts, entdeckt ihr einen abschüssigen Pfad mit einer Höhle. Direkt nach ihr steht ihr am Lore-Stein.

Lehrensäule #17

Hinter dem Boot ist ein Durchgang, wenn ihr die Tageszeit auf Nacht gestellt habt. Ihr findet das Areal nach der zweiten Rune.

Welches Kapitel? 'Eine weitere Frage'

Beschreibung: Ihr kommt an einen Strand mit gestrandeten und völlig zerstörten Booten. Dort müsst ihr ein Runen-Rätsel lösen. Nach der zweiten Rune, die ein wenig wie ein Ypsilon aussieht, seht ihr rechts den nächsten Abschnitt mit einer weiteren Schiffshälfte.

Hinter der Schiffshälfte befindet sich ein Durchgang, den ihr aufgrund seines glitzernden Nebels kaum verpassen könnt. Der erscheint aber nur, wenn ihr die Zeit in dem Areal auf Nacht gestellt habt.

Das geht zum Beispiel mit der schwebenden Wasserblase links neben dem Ypsilon-Symbol. Ist der Bereich auf Tag gestellt, befindet sich vor dem Durchgang eine Felswand. Der Weg zum Totem ist dann nicht mehr weit, folgt einfach dem geheimen Pfad geradeaus.

Lehrensäule #18

Das Fischerdorf müsst ihr zu knapp zwei Dritteln abschließen, dann kommt ihr zu diesem Engpass mit dem Haus und der Fackel auf der rechten Seite. Zum Lehrenstein geht es nach links einen Schlangenpfad entlang.

Welches Kapitel? 'Eine weitere Frage'

Beschreibung: Ihr kommt im Dorf von Ástríðr (die auch euer Ziel ist) zu einem Engpass. Links steht eine Steinhütte, rechts wurde ein Holzzaun gezogen, hinter dem ein Heuballen liegt. Geradeaus geht es zu einer weiteren Behausung, an der eine Fackel befestigt wurde.

An der Fackel vorbei geht es rechts für die Story weiter, ihr müsst euch für den Lore-Stein aber nach links orientieren. Dort schlängelt sich ein Pfad nach oben zu einem Hügel mit einem weiteren Haus. An dessen linker Seite steht die Lehrensäule.

Kapitel 6

Hier wurden keine Sammelgegenstände platziert, ihr könnt euch also von jetzt an komplett auf die Geschichte konzentrieren!

Mit unserer Lösung konntet ihr hoffentlich alle Lehrensäulen entdecken und den Bonus-Sprecher freischalten. Vielleicht wagt ihr mit ihm ja sogar noch einen weiteren Durchgang durch das sehr lineare Atmosphäre-Monster.

