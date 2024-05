Hellblade 2 - Alle verborgenen Gesichter: So findet ihr alle geheimen Pfade zu versteckten Bäumen

Nach diesen Steingesichtern müsst ihr Ausschau halten.

Neben den Lehrensäulen findet ihr in Senua's Saga: Hellblade 2 zusätzlich Bäume, die ihr in den Fokus nehmen müsst, um sie zu aktivieren. Die hüfthohe Bepflanzung entdeckt ihr hinter 17 versteckten Felsengesichtern, die ihr mit dem Fokus aus der Spielwelt löscht.

Falls ihr dagegen nur auf den 100 Gamerscore-Erfolg Blick auf die Götter aus seid, braucht ihr gar nicht mehr die Bäume anzustarren, es zählen lediglich die beseitigten Gesichter für das Achievement.

Die Bäume sind mehr Bonus für eine zusätzliche Sagenerzählung, die zur Handlung des Spiels passt, damit wird aber nichts Weiteres freigeschaltet. Zumindest haben wir noch keine Änderung entdeckt.

Wollt ihr gleichzeitig beim ersten Durchgang die 18 Lehrensäulen abarbeiten, dann findet ihr hier unsere bebilderte Lösung: Hellblade 2 - Alle Lehrensäulen So findet ihr alle Lore-Steine für 1000 Gamerscore und Bonus-Erzähler Druth von Chris Werian

Kapitelverzeichnis zu den Gesichtern:

Kapitel 1

Hier sind keinerlei verborgene Gesichter versteckt, das Erste findet ihr im zweiten Kapitel. Lediglich eine Lehrensäule wurde in Kapitel 1 platziert, die könnt ihr aber kaum übersehen.

Kapitel 2

Verborgenes Gesicht #1

Links geht es zum dritten Lore-Stein, rechts auf den Holzsteg zum nächsten Story-Areal. Mittig erreicht ihr das erste Steingesicht.

Welches Kapitel? 'Heimkehr'

Beschreibung: Kurz nach einem Haus mit einem aufgehängten Körper kommt ihr an eine Weggabelung. Nach rechts geht es über einen langen Holzsteg zum nächsten Story-Bereich, links zu einer versteckten Lehrensäule. Lauft ihr weiter geradeaus und umrundet die Hütte vor euch, entdeckt ihr das erste Gesicht direkt an der Hauswand.

Verborgenes Gesicht #2

Ihr erreicht nach ein paar Metern mit Fargrímr die eingestürzte Brücke. Links daneben ist ein kurzer Pfad zum verborgenen Gesicht.

Welches Kapitel? 'Den Fremden treffen'

Beschreibung: Nachdem ihr mit Fargrímr die Zeremonie hinter euch gelassen habt, geht es ein Stück durch die Berge. Nach ein paar Metern erreicht ihr eine eingestürzte Brücke. Geht nun nach links den Schotterweg entlang und ihr entdeckt das Gesicht.

Kapitel 3

Verborgenes Gesicht #3

Lauft ihr den Start-Hügel runter und dreht euch nach links, müsst ihr den Weg durch die Felsformation nehmen. Das Areal dahinter verbirgt noch nicht den Geheimpfad mit dem Gesicht, sondern der darauffolgende Abschnitt.

Welches Kapitel? 'Rothügel'

Beschreibung: Ihr startet das Kapitel auf einem Hügel, der in ein für Hellblade 2 vergleichsweise großes Areal mündet. Dreht euch hier direkt nach links und geht an dem eingestürzten Haus sowie dem Riss am Boden vorbei. Durch eine Felsformation kommt ihr nun in ein buschiges Gebiet, das ihr aber weiterhin linkshaltend wieder verlassen müsst. Erst im nächsten Abschnitt ist das verborgene Gesicht.

Verborgenes Gesicht #4

Wieder der Start-Hügel, nur müsst ihr euch an dessen Fuß nach rechts drehen. Folgt dann der Schneise, an dessen linker Seite das Gesicht versteckt ist.

Welches Kapitel? 'Rothügel'

Beschreibung: Ihr befindet euch immer noch im selben Areal wie beim vorherigen Gesicht. Positioniert euch jetzt so, wie zuvor als ihr den Start-Hügel herabgelaufen seid, nur dass ihr dieses mal die Schneise rechts neben den beiden abgebrannten Häusern nehmt.

Geht ein ganzes Stückchen die Senke entlang, dann sollte auf der linken Seite irgendwann das Gesicht zwischen mehreren Büschen erscheinen. Es ist jedoch gut versteckt, also Augen auf!

Verborgenes Gesicht #5

Bevor ihr in den Bereich mit der runden Schale in der Mitte droppt, findet ihr auf der linken Seite ziemlich offensichtlich das fünfte Gesicht.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: Bis zu diesem Gesicht vergeht (in Relation zu dem davor) jede Menge Zeit in der Story. Ihr habt das Plateau von Fargrímr verlassen und könnt geradewegs dem vorgesehenen Weg folgen. Das Gesicht ist direkt vor einem Sprung nach unten in einen Bereich mit einer Schale in der Mitte. Solltet ihr es also unglücklich verpasst haben, dann müsst ihr noch einmal ein paar Meter zurück.

Verborgenes Gesicht #6

Nach dem ersten Kugel-Rätsel ist das sechste Gesicht rechts am vorhergesehenen Weg platziert. Ihr kommt zwangsläufig daran vorbei.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: Nachdem ihr das erste Kugel-Rätsel abgeschlossen habt, könnt ihr ein paar Meter dem Story-Pfad folgen. Auf der rechten Seite befindet sich dann der sechste Steinkopf im Schatten.

Verborgenes Gesicht #7

Vor der ersten Wasserpfütze müsst ihr nach rechts abdrehen und die zwei Felsstufen zum verborgenen Gesicht nehmen.

Welches Kapitel? 'Auf dem Hügel'

Beschreibung: Ein Stückchen nach dem zweiten Kugel-Rätsel erreicht ihr einen Abschnitt mit zwei größeren Pfützen – eine links, eine rechts. Noch bevor ihr die Wasserlache auf der rechten Seite erreicht, müsst ihr euch nach rechts orientieren. Über zwei niedrige Klettervorsprünge erreicht ihr das Gesicht ganz am Ende des höher gelegenen Pfades.

Kapitel 4

Verborgenes Gesicht #8

An dieser Stelle beginnt Senua nicht nur gebeugt zu gehen, sondern geduckt zu kriechen. Ihr müsst euch dann sofort nach links orientieren, dann seht ihr das verborgene Gesicht.

Welches Kapitel? 'Die Höhlen betreten'

Beschreibung: Kurz nachdem ihr die Höhlen betreten habt, springt ihr einen niedrigen Vorsprung herab. In diesem Bereich läuft Senua bereits in gebeugter Haltung. Lauft ihr jetzt durch den nächsten Höhleneingang (den ihr auch im Bild seht), duckt sich die Protagonistin noch ein bisschen weiter herab, außerdem tropft kein Wasser mehr von der Decke. Sofort, nachdem ihr diesen Durchgang betreten habt, müsst ihr nach links schauen. Dort befindet sich das achte Gesicht.

Verborgenes Gesicht #9

Sobald ihr die zweite Feuerschale gelöscht habt, müsst ihr euch um 180 Grad drehen. Wo vorher eine Felswand war, ist nun der Geheimpfad zum Baum samt Steingesicht.

Welches Kapitel? 'Die Höhlen betreten'

Beschreibung: Kurz nachdem ihr die zweite Feuerschale gelöscht habt, springt ihr nicht nach unten (da geht es mit der Story weiter), sondern dreht euch um. Hinter euch sollte nun das zuvor verborgene Gesicht erschienen sein. Brennt das Feuer in der Schale noch, wird es von einer Wand verdeckt.

Verborgenes Gesicht #10

Und die nächste 180 Grad-Wende! Dieses Mal müsst ihr sie nach einem tiefen Fall ins Wasser vollführen.

Welches Kapitel? 'Die Höhlen betreten'

Beschreibung: Nur wenige Augenblicke später kommt ihr zu einem großen Loch, das von unten hellblau ausgeleuchtet wird. Dort müsst ihr zwangsläufig runterspringen und im Wasser landen, um mit der Story voranzukommen.

Sobald ihr wieder die Kontrolle über Senua erlangt, schaut sie in Richtung eines Durchgangs mit Stalagtiten an der Decke. Dreht euch um 180 Grad und geht durch das Wasser zum zehnten Gesicht.

Verborgenes Gesicht #11

Der hell erleuchtete Pfad führt euch in der Story weiter, zum Steingesicht geht es aber nach links. Da die felserne Fratze komplett im Schatten liegt, müsst ihr jedoch genau nachschauen.

Welches Kapitel? 'Akt der Opferung'

Beschreibung: Direkt nachdem ihr euer Schwert zurückgelassen habt und glitzernden Partikeln über schmale Übgründe gefolgt seid, erreicht ihr eine Höhle mit einem kantigen Felsen direkt in der Mitte. Ein paar Meter weiter kommt ihr dann zu einer Weggabelung mit einem hell beleuchteten Bereich rechts und einem Abhang links. Links neben dem Abhang befindet sich das Gesicht, es ist aber sehr gut versteckt und kann leicht im Schatten übersehen werden.

Kapitel 5

Verborgenes Gesicht #12

Ziemlich simpel: Ihr erreicht schon recht früh einen Bach und wenn ihr ihm flussaufwärts folgt, kommt ihr zum verborgenen Geheimpfad.

Welches Kapitel? 'Zum Meer'

Beschreibung: Wenige Meter nach dem Kapitelstart gelangt ihr zu einer Senke mit einem kleinen Bächlein. Schaut ihr nach rechts zur Quelle, entdeckt ihr einen Wasserfall mit einem Gesicht.

Verborgenes Gesicht #13

Bevor ihr euch durch die weiße Quetsch-Passage schiebt, schaut nach rechts. Dort ist das Steingesicht.

Welches Kapitel? 'Sjárarrisi'

Beschreibung: Folgt Ástríðr zu Beginn des Abschnitts, bis ihr zu einer weiß markierten Quetsch-Passage kommt. Direkt davor findet ihr rechts das Gesicht zwischen dunklen Felsen.

Verborgenes Gesicht #14

Links ist der Stand mit den gekenterten Booten, rechts die Schneise mit dem Steingesicht.

Welches Kapitel? 'Eine weitere Frage'

Beschreibung: Nach einem dreistufigen Runen-Rätsel, bei dem ihr eine kreisförmige Darstellung komplettieren müsst, kommt ihr an einer Klippe mit Blick auf einen Steinstrand an. An dem sind zahlreiche Schiffe zerschellt.

Wendet euch von der Aussicht ab und schaut auf die rechte Seite vom Klippenpfad. Dort ist in einer engen Schneise das nächste Gesicht verborgen.

Verborgenes Gesicht #15

Hinter der Bootshälfte geht es bei Nacht zu einem Durchgang mit einer Lehrensäule und dem verborgenen Gesicht.

Welches Kapitel? 'Eine weitere Frage'

Beschreibung: Ihr müsst nun bis zum nächsten Runen-Rätsel weiterspielen. Das befindet sich an einem Strand mit haufenweise kaputten Schiffen und versperrt einen großen Höhleneingang. Die zweite Rune findet ihr an einem Klippenpfad, sie sieht in etwa aus wie ein Ypsilon oder ein Dreizack. Habt ihr sie gefunden, geht es weiter auf dem Pfad, hin zu einem kleineren Strandabschnitt mit einem halbierten Wrack.

Hinter dem havarierten Schiff befindet sich bei Tag eine Felswand, stellt ihr das Rätsel jedoch auf Nacht um, löst sich die steinerne Barriere in glitzernden Nebel auf.

Durch den neuen Druchgang erreicht ihr eine Lehrensäule. Dreht ihr euch bei ihr dann um, um den Rückweg anzutreten, entdeckt ihr links im Schatten das Steingesicht. Ihr könnt natürlich auch schon beim Hindurchgehen rechts die Wand absuchen, aufgrund der zum Teil stockfinsteren Umgebung empfehlen wir jedoch zuerst die komplette Route zum Totem zu nehmen.

Verborgenes Gesicht #16

Nehmt rechts den Weg hinter dem Balken mit den Glocken, dann erreicht ihr das vorletzte Gesicht neben einem Holzzaun mit einer Fackel.

Welches Kapitel? 'Eine weitere Frage'

Beschreibung: In Ástríðrs Fischerdorf kommt ihr nach knapp der Hälfte des Weges zu einem Engpass. Links steht eine Fackel vor einem Haus, rechts wurde ein Balken in den Boden gerammt, an dem blecherne Glocken angebracht sind. Geht hinter dem Balken nach rechts und geht geradeaus an der Hütte neben euch vorbei. Ihr erreicht einen Holzzaun mit einer Fackel und dem Gesicht rechts daneben.

Verborgenes Gesicht #17

Nur ein paar Meter weiter geht es nach links einen Schlangenpfad nach oben zu einer Hütte mit einer Lehrensäule. Lauft rechts an der Hütte vorbei und dann nach links neben einer Fackel zum letzten Geheimpfad.

Welches Kapitel? 'Eine weitere Frage'

Beschreibung: Kurz nach dem vorherigen Steingesicht kehrt ihr zurück auf den Story-Pfad. Der führt zu einer Weggabelung. Rechts oben befindet sich ein Haus mit einer Fackel, links geht es hinter einer Hütte zu einem sich schlängelnden Weg.

Am Ende des linken Weges steht die letzte Lehrensäule neben einem Haus, wenn ihr das jedoch umrundet, dann findet ihr neben einer weiteren Fackel die felsige Schneise zum abschließenden Gesicht.

Falls ihr rechts zum Pfad heruntergesprungen seid, dann müsst ihr noch einmal ein paar Meter zurück zum Schlangenweg laufen und erneut die Schneise hinter dem Haus suchen.

Kapitel 6

Wie auch bei den Lehrensäulen ist bei den Felsengesichtern im fünften Kapitel Schluss. Das Ende der spannenden Handlung könnt ihr also völlig befreit von Sammelgegenständen genießen.

Was euch in der Story erwartet, haben wir hier im Test-Video zusammengefasst:

13:20 Hellblade 2 ist das wohl schönste Spiel des Jahres - in anderer Hinsicht aber auch eine Enttäuschung

Durch Umfang zeichnet sich Hellblade 2 nicht aus

Die Menge an verborgenen Gesichtern und damit Geheimpfaden zu den Bäumen ist eher übersichtlich, aber lange wird euch der zweite Teil von Senuas Saga ohnehin nicht beschäftigen. In knapp 8 Stunden seid ihr durch, aber die Stärken des Spiels liegen ohnehin woanders, wie wir auch im GamePro-Test herausgefunden haben:

Vor allem die grafische Inszenierung überzeugt und täuscht über das spielerisch abwechslungsarme Gameplay hinweg – nach Collectibles suchen nimmt da fast noch am meisten Zeit in Anspruch. Sofern ihr euch denn auf die Suche begebt.

Interessieren euch denn die Sagenerzählungen als Beiwerk oder hättet ihr sie nicht gebraucht?