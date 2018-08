Shadow of the Tomb Raider soll der bislang schwerste Serienteil werden.

Wen das abschreckt, den dürfte es freuen, dass die Entwickler umfangreiche Schwierigkeitsgradeinstellungen ins Spiel einbauen.

Das verrät zumindest die offzielle Website des Spiels. Neben einer allgemeinen Einstellung des Schwierigkeitsgrades lassen sich auch einzelne Spielelemente in ihrer Schwierigkeit verändern.

In diesen Bereichen könnt ihr Anpassungen vornehmen:

Schwierigkeit der Kämpfe

Schwierigkeit der Erkundung

Schwierigkeit der Rätsel

Jedes dieser Elemente ist in vier Stufen regulierbar:

Easy

Normal

Hard

Deadly Obsession

Achtung: Wählt ihr den letzten Punkt bei einem Element aus, gilt er automatisch auch für die anderen und ihr könnt ihn für den Rest des Durchgangs nicht mehr ändern.

Neben dem Schwierigkeitsgrad lassen sich auch viele weitere Optionen einstellen, zum Beispiel die Kamerabewegung, Sensitivität der Sticks und mehr.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September für PS4, Xbox One und PC.

