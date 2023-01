Neue Tomb Raider-Serie in Arbeit - Amazon hat wohl große Pläne für Lara Croft

Auf Tomb Raider-Fans scheinen gute Zeiten zuzukommen. Crystal Dynamics hat nicht schon vor Monaten ein neues Spiel angekündigt, auch eine animierte Serie für Netflix ist in Arbeit. Das scheint aber noch nicht alles zu sein. Wie The Hollywood Reporter berichtet, sitzt Amazon ebenfalls an einer TV-Serie rund um die taffe Archäologin.

Amazon liefert uns die volle Packung Tomb Raider

Den Quellen des Magazins nach hat Amazon seinen Vertrag mit der Schauspielerin, Produzentin und Autorin Phoebe Waller-Bridge verlängert. Sie hat bereits für die Serie Fleabag mit Amazon zusammengearbeitet und darin auch die Hauptrolle gespielt. Für die Tomb Raider-Serie soll sie aber wohl nicht die Hauptrolle übernehmen, sondern in erster Linie das Drehbuch beisteuern und neben Ryan Andolina, Amanda Greenblatt und Dmitri Johnson als Produzentin tätig sein.

Wann die Live-Action-Serie kommt, welche Schauspieler*innen mitspielen und ob wir eine neue Geschichte oder eine Adaption der Spiele erwarten dürfen, ist noch nicht bekannt. Dass Angelina Jolie oder Alicia Vikander nach drei Kinofilmen erneut in die Rolle von Lara Croft schlüpft, ist aber eher unwahrscheinlich:

Einige Quellen sprechen im Zusammenhang mit einem möglichen Film-Reboot auch von einem übergreifenden Universum – ähnlich wie das MCU (Marvel Cinematic Universe). Sollte Amazon neben des bestätigten Vertriebs des neuen Spiels wirklich noch eine TV-Serie sowie einen Film produzieren, hat das Unternehmen viel mit der Marke Tomb Raider vor. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei aber lediglich um Gerüchte. Nur das neue Spiel in der Unreal Engine 5 steht offiziell fest.

Wie der letzte Tomb Raider-Hauptableger abgeschnitten hat, seht ihr in diesem Testvideo:

11:09 Shadow of the Tomb Raider - Testvideo: Große Emotionen und kleine Schwächen

Amazon will aber nicht nur eine große Marke wie Tomb Raider auf die TV-Bildschirme bringen. Eine Serienadaption zu God of War hat bereits ganz offiziell grünes Licht bekommen.

Was denkt ihr über eine Tomb Raider-Serienadaption von Amazon? Wen wünscht ihr euch in der Hauptrolle und was glaubt ihr, welche Geschichte erzählenswert wäre? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.