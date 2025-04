Shangri-La Frontier Season 3: Alles Wichtige zum Releasezeitraum, Streamingdienst und wie es in der dritten Staffel weitergeht

Shangri-La Frontier 3 ist bereits in Arbeit! (Bild: © Katarina, Kodansha / C2C)

Shangri-La Frontier hat am 30. März 2025 die finale Folge der zweiten Season ausgestrahlt und somit die Staffel beendet. Fans mussten sich jedoch keine Sorgen um eine dritte Staffel machen, denn am gleichen Tag kündigte der offizielle X-Account des Animes und Mangas die Arbeit an Season 3 an.

Um sicher zu stellen, dass ihr in Bezug auf Season 3 von Shangri-La Frontier immer auf dem aktuellen Stand seid, haben wir euch alle wichtigen Informationen dazu zusammengefasst.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Also schaut immer wieder vorbei, um nichts zu verpassen.

Release: Wann erscheint Shangri-La Frontier Season 3?

Release: Vermutlich Ende 2025 bis Q2 2026

Vermutlich Ende 2025 bis Q2 2026 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Japanische Originalausgabe mit englischen Untertiteln

Bisher wurde nur der Produktionsstart der nächsten Staffel angekündigt. Ein Releasezeitraum oder ein genauer Termin für den Start der Season wurde nicht bekannt gegeben.

Aufgrund der Produktionslänge anderer Anime-Serien mit einer vergleichbaren Anzahl an Episoden könnte es schätzungsweise ein halbes bis ganzes Jahr dauern, ehe Season 3 veröffentlicht wird. Unserer Einschätzung nach liegt der Releasezeitraum demnach zwischen Ende 2025 und dem zweiten Quartal 2026.

Was erwartet euch in Shangri-La Frontier Season 3?

Der offizielle X-Account und die Webseite von Shangri-La Frontier hat zur Ankündigung der dritten Season des Animes auch zusätzlich ein Promobild veröffentlicht. Das Bild haben wir euch unten verlinkt.

Erstes Promobild für die Season 3 Shangri-La Frontier. (Bild: © Katarina, Kodansha / C2C)

Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine genaueren Informationen zur dritten Staffel von Shangri-La Frontier abseits des Produktionsstarts. Das Promobild zeigt alle wichtigen Charaktere der Serie auf einem Blick:

Sunraku

Arthur Pencilgon

Rust

Emuru

Mordo

Saiga-0

Akane Akitsu

Oikaczo

Shiruku

Fans können sich also darauf freuen, die vertrauten Gesichter auch in Season 3 wiederzusehen.

Shangri-La Frontiers ersten beiden Staffeln haben ganze 161 Kapitel des Mangas abgedeckt und die GGC-Arc (Global Games Competition-Arc) mit der letzten Episode der zweiten Staffel abgeschlossen. Folglich wird womöglich die dritte Season direkt dort anknüpfen und den Start der Abyss City Part 2-Arc zeigen.

Der Manga umfasst aktuell 217 Kapitel und liefert somit genug Stoff für mindestens zwei weitere Anime-Staffeln, die das Animationsstudio C2C in Zukunft umsetzen kann.

Hier könnt ihr den Anime nachholen

Die ersten zwei Staffeln von Shangri-La Frontier könnt ihr auf Crunchyroll nachholen. Insgesamt umfassen sie 50 Episoden, die jeweils zwischen 21 und 26 Minuten lang sind. Alle Folgen der ersten Staffel sind auf Deutsch vertont, während die zweite Staffel die deutsche Synchro noch nachholt.

Habt ihr Shangri-La Frontier angeschaut und welche anderen Animes schaut ihr als Zeitvertreib, bis die dritte Season startet?