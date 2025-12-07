One Piece: Aktuelles Kapitel sorgt für eine der wildesten Theorien zu Shanks und die Community kann dabei nur den Kopf schütteln

Sogar Shanks selbst ist von dieser Theorie komplett überrumpelt. so etwas würde Oda nie machen, oder? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Shanks ist womöglich einer der mysteriösesten Charaktere in One Piece – umso interessanter ist es, dass Oda ihn aktuell in der Geschichte des Mangas noch mehr ins Rampenlicht rückt. Jetzt, wo Fans mit den neuesten Kapiteln mehr über die Vergangenheit des Rothaar-Piraten erfahren, gibt es auch neue Theorien.

Eine davon ist derart wild, dass der Großteil der Community darüber nur den Kopf schütteln kann. Sie besagt: Der Shanks, den wir kennen, ist jemand ganz anderes und hat seinen Platz eingenommen!

Spoilerwarnung! In den nächsten Abschnitten befinden sich Spoiler zur Elban-Arc und Shanks Vergangenheit abseits seines Piratenlebens.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Autoplay

One Piece-Theorie: Shanks hat mit seinem Zwillingsbruder die Plätze getauscht

Nach dem Release des aktuellen Manga-Kapitels 1167 von One Piece hat ein Fan und X-User Mdso_Va1 eine wilde Theorie in den Raum geworfen, die in kurzer Zeit viral ging: Shanks und sein Zwillingsbruder Shamrock haben die Plätze getauscht.

Dafür verweist der User in seinem geteiltem Beitrag auf den Kleidungsstil der beiden Brüder:

“Warum habe ich das Gefühl, dass Oda andeutet möchte, dass die Theorie “Shanks ist Shamrock und Shamrock ist Shanks” wahr ist?”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In der Rückblende in Kapitel 1167 zu Shanks’ Zeit als dienende Klinge der göttlichen Ritter trug er seine Ritteruniform und seinen Kragen eng – und war damit das Gegenteil zu seinem Zwillingsbruder Shamrock, der seine Uniform locker und das Hemd offen trug.

In der Gegenwart scheint sich ihr Kleidungsstil jedoch komplett vertauscht zu haben: Shanks trägt sein Shirt nun offen und lässig, während sein Bruder plötzlich mit engem Kragen und geschlossener Uniform auftritt.

Community ist nicht überzeugt und hält es für eine zu weit hergeholte Theorie

Unter Mdso_Va1s Beitrag auf X sammeln sich haufenweise Kommentare zu dieser Shanks-Theorie. Dabei ist sich der Großteil der Fans einig: die Theorie ergibt keinen Sinn.

Wir haben euch zwei Fan-Stimmen herausgesucht, die perfekt zeigen, was der Rest der Community von dieser abgedrehten Shanks-Theorie hält:

“Da ist buchstäblich eine Narbe in Shanks’ Gesicht. Shanks hat den gleichen Vertragwie Harald. [...] Wir sehen die Narbe und das Tattoo auf seinem Arm, als er bei Gaban ist. Außerdem… Was wäre überhaupt der Zweck eines solchen sinnlosen Twists?” Von vicbrownxz

“Ich weiß, wir haben alle unseren Spaß mit den Shanks-Ratte-Memes, aber das ist wirklich weit hergeholt. Hat Shamrock Shanks etwa über sein Piratenleben ausgefragt, nur, um seinen Platz einzunehmen und dann alle Leute besucht, die Shanks kannte – ohne, dass die das bemerkt haben? Als ob Buggy das nicht sofort aufgefallen wäre!” Von AvarusTyrannus

Ob Oda sich beim Wechsel des Kleidungsstils wirklich etwas gedacht hat oder nicht, bleibt unklar. Ein anderer Fan hat jedoch eine komplett andere Theorie zu den Outfits der beiden Brüder und warum Oda den Kleidungsstil womöglich "getauscht" hat.

Mehr zu dieser deutlich plausibleren Theorie rund um Shanks’ und Shamrocks Kleidung – und welche tiefgründige Bedeutung dahinterstecken könnte – findet ihr auf der nächsten Seite.