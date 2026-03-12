One Piece: Netflix-Serie zeigt erstmals ein Baroque-Mitglied, das wir im Manga nur vom Namen her kennen

Womöglich müssen die Strohhüte sich in der Live-Action-Serie von One Piece noch mit weiteren Mitgliedern der Baroque-Firma rumschlagen.

Die Live-Action-Adaption zu One Piece hält sich zwar im Geiste nah an der Vorlage, nimmt sich aber auch ein paar kreative Freiheiten. Dazu zählen die Auftritte von Charakteren, die im Manga gar nicht vorkommen. In Episode 6 der zweiten Staffel taucht nämlich eine Figur auf, die Manga-Fans so noch nie gesehen haben.

Netflix One Piece zeigt erstmals Miss Thursday

Die Mitglieder der Baroque Works-Firma sind nicht nur in der zweiten Staffel von One Piece gefährliche Antagonist*innen, sondern werden besonders in Season 3 noch wichtig. Die kriminelle Organisation unter der Führung von Mr. Zero ist mit über 2.000 Mitgliedern aber nicht gerade klein. Kein Wunder also, dass wir nicht alle Gesichter kennen.

Selbst unter den wichtigsten Agent*innen stecken so einige, die in der Vorlage nie vorkommen. Manch Manga- und Anime-Fan dürfte sich also gewundert haben, als in Folge 6 der Netflix-Serie auf einmal eine gewisse Miss Thursday auftritt und dort Smoker konfrontiert – im Manga bekommen wir die Dame mit dem grünen Afro und dem Baseball-Handschuh nämlich nie zu sehen.

Tatsächlich handelt es sich bei ihr aber nicht um eine reine Erfindung der Live-Action-Serie, wie Fans schnell aufgefallen ist. Miss Thursday findet nämlich sehr wohl im Manga Erwähnung, als Vivi den Strohhüten den Aufbau der Baroque Works-Firma erklärt.

Hier erfahren wir allerdings nur, dass Miss Thursday die Partnerin von Mister 11 und damit ein hochrangiges Mitgleid der Frontier Agents ist. Ihr Aussehen wird dagegen nie enthüllt. Erst die Live-Action-Serie verpasst ihr also einen offiziellen Look und zumindest einen kleinen Auftritt.

Da die Baroque Works-Firma auch in Season 3 noch eine große Rolle spielen wird, könnte die Serie hier weitere Agent*innen, die wir bislang nur vom Namen her kennen, erstmals zeigen – so beispielsweise Mr. 6 und Miss Mother's Day. Die beiden haben unter den Frontier Agents der Baroque-Firma immerhin den höchsten Rang inne, trotzdem ist so gut wie nichts über sie bekannt. Bleibt abzuwarten, ob die Live-Action-Serie sich hier in Staffel 3 noch bedient.

Wie findet ihr es, dass die Live-Action-Serie Charaktere einführt, die im Manga nicht zu sehen waren?

