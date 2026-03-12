Next Gen-Konsolen: Insider verrät, dass PS6 und Xbox Project Helix schon nächstes Jahr launchen sollen

Die nächste PlayStation und Xbox kommen offenbar früher als viele gerade befürchten.

Wann startet die nächste Konsolengeneration? Darüber wird schon ein ganzes Weilchen gemutmaßt. Gerüchte besagten lange, dass Microsoft schon 2026 mit der nächsten Xbox an den Start gehen könnte, Sony sollte hingegen ein Jahr später mit der PS6 folgen. Im Zuge der aktuell explodierenden Speicherpreise soll sich das dann aber auch noch einmal weit nach hinten verschoben haben.

Ein bekannter Industrie-Insider gibt jetzt aber Entwarnung: Wir können wohl damit rechnen, dass Project Helix und die PS6 schon nächstes Jahr erscheinen werden. Der Termin wird sogar genau eingegrenzt.

PS6 und Project Helix seien immer noch "on track" für 2027

Der Leaker KeplerL2 ist seit Jahren für seine zuverlässigen Einschätzungen und Berichte zu AMD-Hardware und damit auch den Konsolen von Sony und Xbox bekannt. Auf die Frage, wann die PS6 und die nächste Xbox erscheinen werden, stellte die Person jetzt klar, dass es 2027 soweit sein wird.

Beziehungsweise wurde der Termin sogar noch genauer eingegrenzt: 'Holiday 2027' wird als Launch genannt, das entspricht in den USA dem Zeitraum von Mitte November bis Neujahr. Also genau der Spanne, in der auch damals die PS5 und die Xbox Series X|S veröffentlicht wurden.

Und auch noch ein weiteres Gerät drängt sich in den Release-Zeitraum: Gleichzeitig mit der PS6 soll auch ein von Sony entwickelter Handheld an den Start gehen:

Das Gerücht, dass Sony dieses Mal mit zwei im Hinblick auf die Leistung unterschiedlichen Geräten die PS6-Generation einläuten wird, gibt es bereits seit längerer Zeit, unklar ist aber, ob sie tatsächlich zum selben Zeitpunkt auf den Markt gebracht werden.

56:00 Konsolen 2025: Wird die Switch 2 die letzte erfolgreiche Konsole?

Autoplay

Wie passt das zu bisherigen Infos?

Weder Sony noch Microsoft machen einen Hehl daraus, dass sie bereits an ihren nächsten Konsolen arbeiten. Der Software-Gigant aus Redmond hat sogar mittlerweile etliche Details zu Project Helix, also der nächsten Xbox, genannt:

Erste Entwicklungs-Kits für Project Helix sollen Anfang 2027 verschickt werden, ein Release gegen Ende 2027 liegt also nahe. Die Portierung von einem PC-Spiel zu einer Xbox-Version soll zukünftig auch mit "einem Klick" funktionieren, viel Vorlaufzeit würden Entwickler*innen also ohnehin nicht benötigen.

Laut dem Insider Moore's Law is Dead hat Sony zudem große Fertigungskapazitäten für Chips für das zweite Quartal 2027 gebucht und es sei nicht davon auszugehen, dass sich das noch einmal verschiebt, zumal Verträge zu Speicherpreisen bereits seit langem abgeschlossen seien.

Verifizieren lässt sich das aber nicht, genau wie die Aussagen von KeplerL2 zum Launch Ende 2027, weshalb wir zu einer gesunden Skepsis raten. Unrealistisch scheint der Zeitraum aber nicht zu sein.

Oder was meint ihr? Wärt ihr überhaupt 'bereit' für eine neue Xbox oder PlayStation?