Crimson Desert: Die PS5-Version wird bereits verkauft, kann aber noch nicht gespielt werden

Die physische Version des neuen Action-RPGs kann ohne Update nicht gestartet werden.

Jonas Herrmann
12.03.2026 | 12:06 Uhr

Die PS5-Version von Crimson Desert ist schon bei einigen Fans angekommen. (Bild: Germanico025 und Agreeable-Ad-699 auf Reddit) Die PS5-Version von Crimson Desert ist schon bei einigen Fans angekommen. (Bild: Germanico025 und Agreeable-Ad-699 auf Reddit)

Das mit Spannung erwartete Action-RPG Crimson Desert erscheint eigentlich erst am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC. Knapp eine Woche früher ist die PS5-Version allerdings schon bei einigen Fans gelandet. Spielen können die aber trotzdem nicht.

Ohne Download auch kein Spiel

Dass die physischen Versionen von neuen Spielen schon früher in den Händen der Spieler*innen landen, kommt immer wieder vor. Auch Crimson Desert ist jetzt schon sieben Tage vor dem eigentlichen Launch bei einigen Vorbesteller*innen angekommen.

Video starten 1:12:41 Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich

Auf Reddit haben zumindest zwei User Posts abgesetzt, die sehr glaubwürdig erscheinen. Sollte es sich um Fälschungen handeln, sind die wirklich gelungen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich aber tatsächlich um die PS5-Version von Crimson Desert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Keine Angst vor Spoilern: Wer jetzt in Sorge ist, dass die Woche bis zum Release einem digitalen Minenfeld gleichen könnte, weil überall Spoiler zum Spiel warten könnten, kann beruhigt aufatmen. Offenbar kann die PS5-Version aktuell noch nicht gespielt werden.

Die Disc enthält demnach knapp 90 GB an Daten, die auch schon installiert werden können. Um das Spiel zu starten, muss aber ein Update geladen werden, das noch nicht verfügbar ist. Dieser Patch dürfte dann erst zum Release oder unmittelbar davor veröffentlicht werden.

Aus Spoilersicht sind das natürlich gute Nachrichten, für alle Fans von physischen Medien trifft das aber weniger zu. Ohne Internetverbindung kann das teuer gekaufte Spiel dadurch nämlich überhaupt nicht gestartet werden. Ein Vermerk auf der Verpackung bestätigt das auch.

Mehr zum Spiel
Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst
von Kevin Itzinger
Crimson Desert: Grafik-Modi auf PS5 und Xbox wurden bekanntgegeben und sie sind viel besser als wir erwartet haben
von Kevin Itzinger
"Ich hab die Nase voll": Crimson Desert-Dev ist die Vorwürfe, dass sie PS5-Gameplay "verstecken" leid - zeigt trotzdem kein PS5-Gameplay
von Kevin Itzinger

Für die allermeisten Spieler*innen ist das natürlich kein Problem, weil die Konsole sowieso dauerhaft mit dem Netz verbunden ist. Es gibt aber eben auch User, die ohne Internetverbindung spielen.

Zudem ist es so immer möglich, dass das Update entfernt wird und die CD im Grunde nutzlos wird. Der Vorteil einer physischen Version besteht in der Regel eben genau darin, dass sie, einmal gekauft, für immer genutzt werden kann.

Freut ihr euch auf Crimson Desert und habt ihr das Spiel ebenfalls vorbestellt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 22 Minuten

Crimson Desert: Release, Plattformen, Gameplay und mehr – Alles was ihr zum Open World-Rollenspiel wissen müsst

vor 56 Minuten

Crimson Desert: Die PS5-Version wird bereits verkauft, kann aber noch nicht gespielt werden

vor einer Stunde

Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat

vor einem Tag

Crimson Desert: Grafik-Modi auf PS5 und Xbox wurden bekanntgegeben und sie sind viel besser als wir erwartet haben

vor 4 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Next Gen-Konsolen: Insider verrät, dass PS6 und Xbox Project Helix schon nächstes Jahr launchen sollen

vor 4 Minuten

Next Gen-Konsolen: Insider verrät, dass PS6 und Xbox Project Helix schon nächstes Jahr launchen sollen
Harvest Moon: Neuer Teil Echoes of Teradea offiziell angekündigt und diesmal wirds in der Farm-Sim richtig gefährlich

vor 32 Minuten

Harvest Moon: Neuer Teil Echoes of Teradea offiziell angekündigt und diesmal wird's in der Farm-Sim richtig gefährlich
One Piece: Netflix-Serie zeigt erstmals ein Baroque-Mitglied, das wir im Manga nur vom Namen her kennen

vor 36 Minuten

One Piece: Netflix-Serie zeigt erstmals ein Baroque-Mitglied, das wir im Manga nur vom Namen her kennen
Crimson Desert: Die PS5-Version wird bereits verkauft, kann aber noch nicht gespielt werden

vor 56 Minuten

Crimson Desert: Die PS5-Version wird bereits verkauft, kann aber noch nicht gespielt werden
mehr anzeigen