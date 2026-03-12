Crimson Desert: Die PS5-Version wird bereits verkauft, kann aber noch nicht gespielt werden

Die PS5-Version von Crimson Desert ist schon bei einigen Fans angekommen. (Bild: Germanico025 und Agreeable-Ad-699 auf Reddit)

Das mit Spannung erwartete Action-RPG Crimson Desert erscheint eigentlich erst am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC. Knapp eine Woche früher ist die PS5-Version allerdings schon bei einigen Fans gelandet. Spielen können die aber trotzdem nicht.

Ohne Download auch kein Spiel

Dass die physischen Versionen von neuen Spielen schon früher in den Händen der Spieler*innen landen, kommt immer wieder vor. Auch Crimson Desert ist jetzt schon sieben Tage vor dem eigentlichen Launch bei einigen Vorbesteller*innen angekommen.

1:12:41 Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich

Auf Reddit haben zumindest zwei User Posts abgesetzt, die sehr glaubwürdig erscheinen. Sollte es sich um Fälschungen handeln, sind die wirklich gelungen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich aber tatsächlich um die PS5-Version von Crimson Desert:

Keine Angst vor Spoilern: Wer jetzt in Sorge ist, dass die Woche bis zum Release einem digitalen Minenfeld gleichen könnte, weil überall Spoiler zum Spiel warten könnten, kann beruhigt aufatmen. Offenbar kann die PS5-Version aktuell noch nicht gespielt werden.

Die Disc enthält demnach knapp 90 GB an Daten, die auch schon installiert werden können. Um das Spiel zu starten, muss aber ein Update geladen werden, das noch nicht verfügbar ist. Dieser Patch dürfte dann erst zum Release oder unmittelbar davor veröffentlicht werden.

Aus Spoilersicht sind das natürlich gute Nachrichten, für alle Fans von physischen Medien trifft das aber weniger zu. Ohne Internetverbindung kann das teuer gekaufte Spiel dadurch nämlich überhaupt nicht gestartet werden. Ein Vermerk auf der Verpackung bestätigt das auch.

Für die allermeisten Spieler*innen ist das natürlich kein Problem, weil die Konsole sowieso dauerhaft mit dem Netz verbunden ist. Es gibt aber eben auch User, die ohne Internetverbindung spielen.

Zudem ist es so immer möglich, dass das Update entfernt wird und die CD im Grunde nutzlos wird. Der Vorteil einer physischen Version besteht in der Regel eben genau darin, dass sie, einmal gekauft, für immer genutzt werden kann.

