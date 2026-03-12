Harvest Moon: Neuer Teil Echoes of Teradea offiziell angekündigt und diesmal wird's in der Farm-Sim richtig gefährlich

Der nächste Teil der Harvest Moon-Reihe wurde angekündigt.

Der japanische Entwickler Natsume hat mit Harvest Moon: Echoes of Teradea den nächsten Hauptteil der Lifesim-Reihe für PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 und PC und angekündigt. Einen Trailer gibt es zwar noch nicht, dafür haben wir aber schon jede Menge Infos und die ersten Bilder.

Neues Harvest Moon setzt wieder auf Abenteuer

Nachdem schon der Vorgänger Winds of Anthos mit einer Open World weg vom klassischen Bauernhof und mehr in Richtung Adventure ging, setzt Echoes of Teradea diese Idee weiter fort. Neben dem klassischen Farming Sim-Gameplay erwarten euch deswegen auch handfeste Gefahren in der neuen Fantasywelt.

In der Geschichte startet ihr im Dorf Bloomfield, das von einem mysteriösen Nebel und wilden Wölfen heimgesucht wird, die nachts die Bevölkerung bedrohen. Um eure Heimat zu beschützen, zieht ihr hinaus in das Land von Teradea, um den Ursprung des Nebels zu ergründen und stoßt dabei deutlich größere Ereignisse in Gang, während ihr den Schutzgeistern der Welt dabei helft, Teradea wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Handlung klingt also schonmal deutlich abenteuerlicher, als es Cozy-Fans von Stardew Valley oder Story of Seasons gewohnt sind. Das wird sich auch im Gameplay zeigen, denn “wilde Tiere wie Wölfe, Bären oder Tiger” können eine handfeste Bedrohung darstellen.

Wenn ihr euch schnappen lasst, erwacht ihr etwa wieder auf eurer Farm und verliert Items, die ihr dabei hattet. Ob das bedeutet, dass es sogar ein Kampfsystem geben wird, ist noch nicht klar, allerdings müsst ihr beim Durchstreifen der Wildnis auf jeden Fall die Augen offen halten.

Dabei hilft, dass die Spielfigur jetzt auch klettern und springen kann, um schwer erreichbare Orte nach Geheimnissen zu durchsuchen. Außerdem dürft ihr weit entfernte Inseln besuchen, auf denen ihr seltene Materialien und Tiere finden könnt.

Trotz dieser Adventure-Elemente sollen die Farming Sim-Features nicht zu kurz kommen. Auf eurem Hof könnt ihr zwischen euren Abenteuern wie gewohnt Felder anlegen, Tiere halten und romantische Beziehungen mit NPCs in der Spielwelt beginnen.

Neben Bloomfield werdet ihr außerdem neue Freundschaften in mindestens drei weiteren Dörfern schließen. Insgesamt stehen zehn Figuren (fünf männliche, fünf weibliche) für Romanzen offen, zwischen denen ihr euch frei entscheiden könnt.

Harvest Moon, Story of Seasons, Stardew Valley – wie war das nochmal?

Die Harvest Moon-Reihe (jap.: Bokujô Monogatari) stammt ursprünglich vom Entwicklerstudio Marvelous. Der erste Teil erschien 1997 auf dem SNES und gilt gewissermaßen als der Ursprung moderner Farming Simulationen. Auch Eric Barone, der Entwickler von Stardew Valley, orientierte sich für seinen Bauernhof-Hit an den Klassikern.

Nach einem Streit mit dem Publisher Natsume im Jahr 2013 verlor Marvelous jedoch die Rechte am westlichen Namen “Harvest Moon” und entwickelt deswegen bis heute die Story of Seasons-Reihe, also gewissermaßen die geistigen Nachfolger unter anderem Titel.

Natsume veröffentlicht seitdem gleichzeitig weiterhin Spiele unter dem Namen “Harvest Moon”, blieb damit allerdings lange Zeit nur mäßig erfolgreich.

Hier seht ihr den Trailer zum bislang aktuellen Teil Harvest Moon Winds of Anthos:

2:21 Harvest Moon: The Winds of Anthos schickt euch mit einem mobilen Bauernhof durch eine Open World

Winds of Anthos kam 2023 allerdings recht gut an und steht beispielsweise bei Steam auf “größtenteils positiven” Bewertungen mit 74 Prozent. Im PS Store blickt Winds of Anthos sogar auf sehr gute Community-Bewertungen mit 4,3 von 5 Sternen.

Es wird also spannend zu sehen, ob das neue Echoes of Taradea diesen Aufwärtstrend weiter fortführen kann, während Marvelous allein im letzten Jahr mit den sehr guten Spielen Story of Seasons: Grand Bazaar und Rune Factory: Guardians of Azuma vorgelegt hat.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Harvest Moon: Echoes of Teradea oder seid ihr erstmal noch skeptisch?