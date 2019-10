Shenmue 3 - Entwicklung ist abgeschlossen & es gibt neue Screenshots

Darauf haben Shenmue-Fans aus aller Welt gewartet: Einen knappen Monat vor dem Release von Shenmue 3 ist die Entwicklung des Spiel offenbar abgeschlossen und es hat damit den Gold-Status erreicht.

Das geht aus einer E-Mail hervor, die auf Twitter geteilt wurde. Darin bestätigt ein gewisser Joel auf Nachfrage den Gold-Status des Spiels.

