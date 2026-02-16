MediaMarkt startet großen TV-Sale: Das sind die 3 besten Angebote!

MediaMarkt hat heute den großen neuen TV-Sale gestartet. Für eine Woche gibt's 4K-Fernseher aller Preisklassen günstiger.

MediaMarkt hat gerade einen großen neuen TV-Sale gestartet: Ab jetzt bis zum 22. Februar bekommt ihr eine stattliche Anzahl an 4K‑Fernsehern vom OLED- bis zum Low-Budget-TV und auch Zubehör wie Soundbars und Lautsprecher im Angebot. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Für alle, die sich nicht selbst durch den Sale wühlen möchten, haben wir hier drei Highlights unter den TV-Angeboten herausgesucht und erklären euch kurz, was die stark reduzierten 4K-Fernseher bieten:

Großer TV-Sale bei MediaMarkt: Das sind die Highlights!

Sony X85L: Preis-Leistungs-Tipp mit kostenloser Soundbar!

Wenn ihr euch jetzt den Sony X85L schnappt, bekommt ihr eine Soundbar im Wert von rund 200€ geschenkt dazu.

Das große Highlight des Sales ist der Sony X85L, denn diesen 4K-Fernseher bekommt ihr nicht nur deutlich günstiger (bei der 55-Zoll-Version sind es 47% Rabatt im Vergleich zum UVP). Ihr bekommt auch noch eine Sony-Soundbar ohne Extrakosten dazu spendiert, die einzeln derzeit 192,99€ (UVP: 249€) kosten würde. Dadurch bekommt ihr insbesondere bei der 55-Zoll-Version ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis:

Der Sony X85L ist ein Mittelklasse-Fernseher, der dank seines 120Hz-Displays perfekt fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist und auch sonst gute Qualität bietet: Die Spitzenhelligkeit reicht zwar nicht an High-End-TVs heran, beträgt aber rund das Doppelte der meisten Low-Budget-Fernseher, weshalb der Sony-TV mit HDR viel besser für strahlende Farbe sorgen kann. Außerdem kann sich der X85L durch Local Dimming besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen.

LG OLED G5: Einer der besten 4K-Fernseher überhaupt 55% günstiger!

Der LG OLED G5 ist einer der besten 4K-Fernseher überhaupt.

Mit dem LG OLED G5 könnt ihr euch einen der aktuell besten 4K-Fernseher auf dem Markt günstig schnappen, den stärksten Rabatt bekommt ihr mit 55 Prozent bei der 65-Zoll-Version. Wie alle OLED-Fernseher verfügt der G5 über selbstleuchtende Pixel, durch die er keine Hintergrundbeleuchtung braucht und so perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast darstellen kann.

Weil jedes Pixel einzeln reguliert wird, klappt die Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Teilen noch viel besser als bei gewöhnlichem Local Dimming, wie es der Sony X85L bietet. Obendrein wird er noch viel heller und erreicht mit etwa 2000 bis 2500 cd/m2 das Sieben- bis Zehnfache vieler Low-Budget-TVs. Im Vergleich zu günstigeren OLED-Fernsehern zeichnet er sich nicht nur durch diese Helligkeit, sondern auch durch seinen starken Bildprozessor und das 165Hz-Display aus.

TCL P8K: 85 Zoll QLED-TV zum Sparpreis!

Der TCL P8K hat trotz seines geringen Preises eine ganze Menge Features zu bieten.

Wenn ihr euch einen möglichst großen 4K-Fernseher zum möglichst kleinen Preis schnappen und trotzdem noch ordentliche Qualität bekommen wollt, dann ist der TCL P8K eine gute Wahl. Die 85-Zoll-Version bekommt ihr im Sale 44 Prozent günstiger und damit laut Vergleichsplattformen so günstig wie nirgendwo sonst. Es handelt sich um einen QLED-Fernseher, der mit einer zusätzlichen Filterschicht für bessere Farbdarstellung sorgt.

Wie der Sony X85L ist der TCL P8K der Mittelklasse zuzurechnen. Local Dimming bekommt ihr hier zwar nicht, dafür aber ein 144Hz-Display, das schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Das ist bei einem so großen Bildschirm besonders wichtig, da hier niedrige Framerates stärker auffallen. Das neue HVA-Panel sorgt zudem für ordentlichen Kontrast, auch wenn der TCL P8K natürlich nicht mit OLED-Fernsehern mithalten kann.