Manche Spiele faszinieren uns auch noch Jahre nach ihrem Release. Silent Hill 2 ist eines davon. Seit der Veröffentlichung auf der PlayStation 2 am 23. November 2001 finden Spieler immer wieder neue alternative Enden, Items oder Easter Eggs, die für Aufsehen sorgen.

Auch so genannte Comfort Features, also Mechaniken, die das Spielen erleichtern, sind anscheinend im Code versteckt. In diesem Fall handelt es sich um eine Minimap, die Silent Hill 2 normalerweise nicht hat, sowie eine Schnellspeicherfunktion, die ebenfalls eigentlich nicht im Spiel enthalten ist. Das gilt allerdings nur für die PS2-Version des Spiels.

