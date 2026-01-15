Schwere Vorwürfe für Genshin Impact-Konkurrenz: Fans glauben, dass eine knallharte Kampfszene direkt aus God of War übernommen wurde

Kratos ist "not amused": In sozialen Medien wird einem kommenden Anime-Spiel vorgeworfen, dreist kopiert zu haben. (© Sony, Elementa)

Vor rund acht Monaten kündigte Publisher Elementa zusammen mit den Entwicklern von Silver Studio ein neues Open-World-Abenteuer an: "Silver Palace" wurde als Mobile-Spiel im Anime-Stil in der Community direkt mal mit Genshin Impact verglichen.

Vor dem noch nicht festgelegten Release müssen sich die Silver Palace-Macher nun mit einem anderen, eher unschönen Vergleich auseinandersetzen: Auf der X-Plattform entbrennt eine Debatte, ob die Entwickler dreist von God of War kopiert haben.

2:58 Dieses neue Open World-Spiel im Anime-Look könnte Genshin Impact vom Thron stürzen

Autoplay

Auffällige Ähnlichkeiten

Konkret geht es um eine Szene aus dem ersten Story-Kapitel in Silver Palace, in der sich die namenlose Protagonistin am Boden liegend einigen Tritten von "Cinderella" erwehren muss. Während die Szene an sich aus ... sagen wir, ästhetischen Gründen von Anime-Fans gefeiert wird, fiel einigen Kommentaren auf, dass ihnen sowohl der Kamerawinkel als auch die reine Action bekannt vorkommen.

Hier werden für viele Erinnerungen an einen Kampf aus dem 2018 erschienenen Reboot von God of War wach. Auch in diesem Spiel muss Kratos am Boden liegend einige Tritte von einer Walküre einstecken und kann per Quicktime-Event zumindest die Hände zur Deckung hochnehmen, was wiederum für die frappierende Ähnlichkeit sorgt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Meinungen, ob Silver Palace hier eiskalt von dem PlayStation-Hit kopiert hat, gehen allerdings auch in der Diskussion auf X ein wenig auseinander. Während "rookierot" und viele weitere Retweets ein glasklares Plagiat in der Szene sehen, nimmt der Kommentar von "CHAINSAWKID" die Macher in Schutz.

Ich hasse es, ein Spiel wie dieses verteidigen zu müssen, aber alle, die sagen, es sei einfach nur die GOW-Animation, liegen komplett daneben. Kratos kann sich gegen diese Angriffe nicht einmal verteidigen, und die Körperhaltung ist vollkommen anders. Es ist nur dieser übertrieben cineastische Kamerawinkel, der die Leute so etwas denken lässt.

Mehr zum Thema Ananta: Release und vieles mehr zur kostenlosen Anime-GTA-Alternative von Samara Summer

Weder Publisher Elementa noch Entwickler Silver Studio haben sich zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung zu den Vorwürfen geäußert. Aktuell läuft noch bis zum 18. Januar 2026 die erste Betaphase zu Silver Palace, für die man sich allerdings vorher registrieren musste.

Plagiat oder inspiriert: Was haltet ihr von der Ähnlichkeit zwischen den Kampfszenen?