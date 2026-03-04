"Rückkehr zur Xbox": Neue Xbox-Chefin bestätigt erneut, dass die Konsole wieder einen größeren Stellenwert bekommen soll

Die Xbox Series X ist Microsofts aktuelles Konsolen-Topmodell, hat aber mehr und mehr an Bedeutung verloren.

Vor knapp zwei Wochen gab es bei Xbox einen Paukenschlag. Phil Spencer, der die Gaming-Abteilung von Microsoft über ein Jahrzehnt geleitet hatte, verabschiedete sich. Auch Sarah Bond, die von vielen als Spencers Nachfolgerin gehandelt worden war, verließ das Unternehmen.

Die neue Xbox-Chefin heißt Asha Sharma und hat bereits zum Antritt deutlich gemacht, dass ihr Spiele besonders wichtig sein werden und auch die Xbox-Konsole wieder mehr im Fokus stehen soll.

"Unsere Referenzerfahrung"

Speziell letzteres hat sie nun noch einmal bei ihrer internen öffentlichen Vorstellung wiederholt. In einem Memo, das Windows Central vorliegt, heißt es konkret:

"[...] Der zweite Punkt ist die „Rückkehr zur Xbox“. Wir werden mit der Konsole beginnen und sicherstellen, dass wir verstehen, dass dies unsere Referenzerfahrung ist. Wir werden die Spieler dort abholen, wo sie sind, und Erfahrungen schaffen, die unmittelbar, nahtlos und zugänglich sind. [...]"

Auch wenn diesen Worten natürlich erst einmal Taten folgen müssen, ist es dennoch eine Statement, das aufhorchen lässt. Denn ein ähnliches Commitment hatten Phil Spencer und Sarah Bond in den letzten Jahren mehr und mehr vermissen lassen.

Asha Sharma will der Konsolen-Hardware offenbar aus dem Sumpf helfen.

Mehr noch: Die Konsolen-Hardware hat massiv an Bedeutung verloren. Nach Entscheidungen wie Multiplattform-Veröffentlichungen bzw. Aufgabe der Exclusive-Strategie sowie der "Alles ist eine Xbox"-Kampagne stellen sich viele die Frage, wozu sie überhaupt noch eine dedizierte Xbox-Konsole brauchen. Nahezu stetig sinkende Verkaufszahlen unterstreichen das.

Asha Sharma hat dafür offenbar schon ein paar Antworten im Sinn, auch wenn unklar ist, mit welchen Methoden sie erreichen will, dass die Xbox wieder die "Referenzerfahrung" wird.

Die Abkehr von der Multiplattform-Strategie wäre eine Möglichkeit, viele Xbox-Fans würden diese Entscheidung vermutlich sehr begrüßen. Es ist aber fraglich, ob Sharma das tatsächlich machen wird, schließlich waren Releases wie Forza Horizon 5 auf der PS5 große Erfolge und spülen nach wie vor Geld in Microsofts Kassen.

Es wird also spannend zu sehen sein, wie Asha Sharma ihrem Commitment nachkommen wird. Ein wichtiger Baustein dürfte dabei die nächste Xbox-Generation sein. Zu der gibt es bislang noch keine Informationen, allerdings wurde bereits offiziell bestätigt, dass sie sich in Entwicklung befindet.

Was glaubt ihr: Was muss passieren, damit die Xbox-Konsole wieder einen größeren Stellenwert bekommt?