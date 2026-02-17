Simpsons-Autor Matt Selman sagt, die Serie wird nie ein richtiges Finale bekommen

Die Simpsons sollen auch nach der 800. Folge noch auf unbestimmte Zeit weiterlaufen. Und falls doch irgendwann ein Ende kommt, dann ohne großes Final-Drama.

Samara Summer
17.02.2026 | 15:11 Uhr

Die Simpsons werden wohl ewig auf ihrer Couch sitzen. Die Simpsons werden wohl ewig auf ihrer Couch sitzen.

Es gibt genügend Beispiele für Serien mit einer groß inszenierten Finalfolge und viele davon wurden kontrovers diskutiert. Die Simpsons werden sich da aber in Zukunft nicht einreihen. Das hat Autor Matt Selman in einem Interview deutlich gemacht.

Simpsons dürfte mit einer ganz normalen Folge enden

Die Kult-Familie aus Springfield hat einen großen Meilenstein erreicht: Bereits 800 Simpsons-Folgen existieren. Anlässlich dieser beeindruckenden Zahl hat Autor und Produzent Matt Selman mit dem Magazin TheWrap gesprochen und dabei unter anderem thematisiert, dass die Serie auch nach dieser langen Laufzeit nicht auf ein Ende zusteuert. Sollte dieses irgendwann kommen, dann wird es ein leiser Abschluss.

Video starten 21:43 Das beste Simpsons-Spiel aller Zeiten!

Ganz genau verrät Selman zu dem Thema:

Die Serie soll sich nicht verändern. Die Charaktere werden jede Woche zurückgesetzt. Es ist wie "Und täglich grüßt das Murmeltier", aber sie wissen es nicht. Falls die Show jemals enden sollte, wird es kein Finale geben. Nur eine normale Episode mit der Familie.

Wenn es so weit kommt, wird es höchstens als "Goodie" ein paar kleine Easter Eggs geben, die hier und da eingestreut werden, aber nicht das ganz große Abschieds-Drama, wie Selman erklärt.

Das Thema wurde sogar innerhalb der Serie bereits humorvoll aufgegriffen. Es gab nämlich bereits eine Final-Parodie, beziehungsweise eine Folge, in die gleich alle möglichen Ideen eingeflossen sind, die es für einen großen Abschluss geben könnte.

Der Witz dabei war, dass die Show danach dennoch ganz normal weiterlief. Selman erklärt gar: "Das war sozusagen meine Art zu sagen, dass wir niemals ein Serienfinale machen."

Die erste Staffel der Simpsons lief in den USA 1989 an, die erste deutschsprachige Ausstrahlung erfolgte im Februar 1981. Wir dürfen gespannt sein, wie viele weitere Jahre Homer und Co. noch über die Bildschirme flimmern.

Jetzt seid ihr gefragt: Dass erst mal kein Ende der Show in Sicht ist, dürfte euch bestimmt freuen. Aber was haltet ihr davon, wenn Serien einfach mit einer ganz normalen Folge enden und keinen großen Abschluss inszenieren? Passt das eurer Meinung nach zu den Simpsons?

