Pokémon Pokopia-Dev bestätigt wichtige Koop-Funktion, die sich Nintendo für Animal Crossing unbedingt abschauen sollte

Pokémon Pokopia könnt ihr auch ohne Host gemeinsam im Koop spielen.

In Pokémon Pokopia könnt ihr auch im Koop-Modus mit bis zu vier Leuten Zeit verbringen. Das funktioniert ganz herkömmlich, in dem ihr die Insel eines Hosts besucht und abhängt. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, eine Cloud-Insel zu erschaffen, auf der alle die gleichen Rechte haben.

Ab in die Wolken

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu hat Game Director Takuto Edagawa auch über den Multiplayer-Modus gesprochen. Das Spiel unterscheidet demnach zwischen euren Hauptinseln im Storymodus und “Cloud Islands”, die im Grunde funktionieren wie private Server in Minecraft (via Eurogamer).

Falls ihr die Kreationen anderer Fans sehen wollt, funktioniert das mit den Hauptinseln wie in Animal Crossing und Co. Ihr besucht also jemanden und könnt euch auf dem Eiland des Hosts umschauen. Sehr wahrscheinlich habt ihr nicht die vollen Möglichkeiten zum Anpassen der Map – klar, sonst könnten Gäste alles kaputt machen und das möchte wohl niemand.

Wenn ihr dagegen als Gruppe von Null beginnend ein eigenes Reich erschaffen möchtet, sind die Wolkeninseln eure Anlaufstelle. Hier könnt ihr alle gemeinsam bauen, dekorieren und anpassen, was das Zeug hält.

Edagawa bestätigt im Interview, dass dafür kein Host online sein muss. Das ist ein großer Gewinn, immerhin müsst ihr euch so nicht zwangsläufig absprechen, wann die Koop-Session stattfinden soll und im Zweifel kann auch ohne die gesamte Gruppe weiter gewerkelt werden.

Diese Multiplayer-Optionen gibt es noch

Ein Couch-Koop-Modus für Splitscreen-Runden an einer Konsole ist für Pokopia nicht angekündigt. Allerdings wird das Switch 2-Exclusive die Game-Share-Funktion der Konsole unterstützen.

Ihr könnt also von einer Switch 2 aus das Spiel an bis zu drei weitere Konsolen streamen und so lokal gemeinsam loslegen. Das funktioniert dann auch mit der Nintendo Switch 1, solange die streamende Hauptkonsole eine Switch 2 ist.

Denkt daran, dass für Online-Partien immer eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online vorausgesetzt wird, wenn Pokémon Pokopia am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint.

Was denkt ihr: Werdet ihr Pokopia viel im Koop spielen oder baut ihr lieber in Ruhe allein vor euch hin?