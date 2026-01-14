Offiziell bestätigt: Ein weiterer Simpsons-Kinofilm ist in Arbeit und er ist ganz anders als ihr denkt

Die Simpsons bekommen einen weiteren Kinofilm spendiert.

Im Sommer 2027 bekommen die Simpsons einen zweiten Kinofilm spendiert, das haben die Macher*innen im Herbst 2025 offiziell bestätigt. Etwas überraschend ist aber sogar noch ein weiterer Film in Arbeit, wie jetzt bekannt wurde.

Simpsons-Theaterstück wird verfilmt

Dabei geht es allerdings nicht direkt um die beliebte Cartoon-Familie. Tatsächlich handelt es sich um eine Adaption des Theaterstücks "Mr. Burns, a Post-Electric Play" der US-amerikanischen Dramatikerin Anne Washburn.

Der Film wird von Boots Riley gemacht, wie der ebenfalls US-amerikanische Rapper, Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent am 11. Januar auf X bestätigt hat. Riley hatte zuvor etwa Sorry to Bother You und I'm a Virgo gedreht.

Was ist das für ein Stück? "Mr. Burns, a Post-Electric Play" ist ein Theaterstück, das schon 2012 erstmals aufgeführt wurde. Unter anderem wurde es in Washington, D.C., in New York und in London gezeigt und erhielt insgesamt sehr positive Kritiken.

Das Stück erzählt von einer Welt, in der die Gesellschaft nach einer nicht näher spezifizierten Katastrophe fast komplett zusammengebrochen ist. Einige der Überlebenden erzählen sich am Lagerfeuer Geschichten aus der Zeit vor der Apokalypse.

Dabei versuchen sie unter anderem, die Ereignisse der Simpsons-Folge "Am Kap der Angst" (Original: Cape Feare) aus der fünften Staffel zu rekonstruieren. In der Episode werden die Simpsons wegen der Rückkehr von Tingeltangel-Bob in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen.

Einige Jahre später ziehen die Überlebenden als Theatergruppe umher und führen ihre Version der Folge vor Publikum auf. Zum Schluss gibt es einen weiteren Zeitsprung. 75 Jahre später ist aus dem Stück ein Musical geworden, das deutlich ernster ist als die eigentliche Serie.

Mehr Infos zu dem geplanten Film gibt es bisher leider nicht. Wir wissen also nicht, wann er gedreht werden soll und welche Schauspieler*innen an Bord sind. Der nächste Film von Boots Riley, "I Love Boosters", kommt im Mai 2026 ins Kino.

Was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal von dem Theaterstück gehört?