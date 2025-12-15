Maggie bricht mal wieder ihr Schweigen - In der neuen Simpsons-Folge ist sie eine Teenagerin und wird von einem Hollywood-Star gesprochen

Meist ist Maggie Simpson mit ihrem Schnuller im Mund zu sehen.

Maggie Simpson ist in der beliebten Cartoon-Serie Die Simpsons vor allem dafür bekannt, so gut wie nie ein Wort zu sagen. In einer neuen Folge bricht sie ihr Schweigen aber einmal mehr. Ihre neue Stimme stammt dabei von einem Hollywood-Star.

Hollywood-Star spricht Maggie Simpson als Teenie

Auch wenn es immer wieder heißt, Maggie Simpson hätte noch nie etwas gesagt, stimmt das nicht ganz. Tatsächlich gibt es sogar mehrere Folgen, in denen sie spricht. Oft handelt es sich dabei um Traumsequenzen oder Blicke in die Zukunft.

1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

Autoplay

Besonders berühmt dürfte ihr erstes Wort sein. In der zehnten Folge von Staffel vier "Lisa's First Word", sagt sie nämlich ganz am Ende "Daddy". Allerdings ist sie dabei ganz alleine im Zimmer, weshalb es außer den Zuschauer*innen niemand mitbekommt. In den Jahren danach hat Maggie immer wieder mal einzelne Wörter gesagt.

In den USA läuft aktuell die 37. Staffel der Simpsons. Am 14. Dezember wurde dabei die Folge "Parahormonal Activity" erstmals ausgestrahlt.

Diese Episode beginnt mit einem Blick in die nahe Zukunft, in der Maggie etwas älter ist. Bart möchte mit dem Auto in die Schule fahren, aber Maggie protestiert, weil Bart offenbar einen ziemlich actionreichen Fahrstil an den Tag legt, was kaum jemanden überraschen dürfte.

Gesprochen wird Maggie dabei von Lindsay Lohan, die den kurzen Clip auf Instagram geteilt hat:

Die US-amerikanische Schauspielerin schreibt dazu, dass mit der Rolle ein Traum von ihr wahr geworden sei. Lohan wurde in der Vergangenheit schon mehrmals in den Simpsons erwähnt, hatte bisher allerdings noch keinen Auftritt als Gast-Star.

Vorwürfe gegen Simpsons-Erfinder Matt Groening: Matt Groening taucht in den Fallakten über den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf. Hier berichtet eine Frau, dass sie von Epstein als "Sexsklavin" ausgebeutet worden sei und er sie bei einem Flug in seinem Privatjet anwies, Groening eine Fußmassage zu geben, obwohl sie sich davor ekelte. Zu dem Zeitpunkt war sie minderjährig.

Über die Jahre haben mehrere Schauspieler*innen Maggie ihre Stimme geliehen, am prominentesten ist dabei wohl Elizabeth Taylor, die etwa auch Maggies erstes Wort eingesprochen hat. Ein lustiger Fakt dazu ist, dass Lindsay Lohan selbst Elizabeth Taylor 2012 im Film Liz & Dick gespielt hat.

Erinnert ihr euch an Maggies erstes Wort? Schaut ihr die Simpsons noch und welche Folge ist eure liebste?