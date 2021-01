Selten ist eine Community so kreativ wie die Community von Die Sims 4: Sind diese nicht zufrieden mit den Inhalten der zahlreichen DLCs oder Gameplay Packs, erstellen sich die Spieler diese Inhalte kurzerhand selbst in Form von Mods. Besonders PC-Besitzer*innen profitieren stark von diesen (meist) kostenlosen Zusatzinhalten der Sims-Community, Konsolen-Fans hingegen haben nicht das Glück auf diese zurückgreifen zu können. GamePro stellt euch die besten Mods für die Sims 4 vor, die es unserer Meinung nach definitiv auch auf der Konsole geben sollte.

1. Slice of Life Mod von Kawaiistacy - Mehr Anpassung fürs Aussehen eurer Sims

Die Slice of Life Mod gehört vielleicht zu den beliebtesten und meist heruntergeladenen Mods überhaupt, da sie dem Leben der Sims das gewisse Extra und die gewisse Würze bringt.

Das Besondere: Die Mod verändert beispielsweise das Aussehen der Sims, lässt sie erröten wenn ihnen etwas peinlich ist und Augenringe bekommen, wenn sie extrem müde sind. Sie können nach schlechter Hygiene einen Akne-Ausbruch bekommen, sie können sich jedoch auch eine tägliche Hautpflege-Routine aneignen und jeden Tag eine Maske auflegen.

Außerdem bringt die Mod ein komplett überarbeitetes Social Media-Menü auf dem Telefon, sowie kleinere, aber lustige Details wie den Body-Mass-Index der Sims und viele verschiedene Moodlets und Traits, die das Leben der Sims bunter machen. Für realistische, alltägliche Details ist die Slice of Life Mod definitiv eine, die es auch auf der Konsole geben sollte.

2. Meaningful Stories von roBurky - Erweiterte Emotionen für eure Sims

Ist euch das Leben eurer Sims irgendwie zu...fröhlich? Sind euch eure Sims zu launisch? Fällt es euch zu einfach, eure Sims bei guter Laune bleiben zu lassen?

Das Besondere: Die Mod "Meaningful Stories" ist dazu da, die Laune und Emotionen der Sims neu zu designen, was die Sims menschlicher wirken lassen soll. So kann euer Sims tagelang in eine traurige Episode abrutschen, oder stärker in einen kreativen Rausch hineintauchen. Die Mod erweitert die Emotionspalette der Sims um realistische Nuancen und erhöht so den Schwierigkeitsgrad des Spiels.

Eure Schützlinge werden davon abgehalten, sofort von einer Laune zur nächsten zu springen, sprunghaft von absoluter Traurigkeit zu absoluter Glückseligkeit zu wechseln, sondern werden dazu verleitet, auch die Emotionen zwischendrin zu verspüren. Die Mod "Meaningful Stories" ist die Anlaufstelle für eine realistische Portion emotionaler Tiefe und sollte deshalb definitiv für die Konsole verfügbar sein.

3. MCC Command Center von Deadpool MCCC - Cheats leicht gemacht

Wer cheatet nicht gerne bei den Sims? Diese, eher technische, Mod hilft den Sims-Fans genau dabei: Dem gepflegten Schummeln.

Das Besondere: MCC Command Center ermöglicht es nämlich, beliebte Cheats direkt auf dem Bildschirm auszuführen, ohne erstmal das berühmte Cheatfenster mühsam aufrufen zu müssen. Dabei führt MC Command Center in den meisten Fällen keine eigenen Cheats ein, sondern verbaut bisher existierende besser ins Spielgeschehen.

Durch die Mod gewinnt ihr mehr Kontrolle über das Spielgeschehen, könnt durch einen Klick auf dem Sim etwa dessen Garderobe flexibel im Spielgeschehen wechseln, ohne dass seine ausgeführten Aktionen dafür unterbrochen werden, das gesamte Haushaltsinventar mit einem Klick leeren, eure Sims als alterslos, unfruchtbar oder unsterblich kennzeichnen oder bestehende Beziehungen der Sims bearbeiten. MC Command Center ist eine sehr komplexe Mod, die jedoch mit wenigen Klicks das Spielgeschehen in den Sims vereinfacht und so eine "Quality of Life" Verbesserung bringt, weshalb sie unbedingt auf die Konsole gehört.

4. SimDa Dating App von Little MsSam - Mehr Liebe für eure Sims

Im echten Leben sind sie der Renner, bei den Sims gibt es sie nicht: Dating Apps! Wieso gibt es eigentlich keinerlei solcher Apps in der bunten Lebenssimulation, mit denen eure Sims die große Liebe finden können?

Das Besondere: Die Mod "SimDa Dating App" behebt genau dieses Problem und ermöglicht es euren Sims hemmungslos zu daten und auf die Suche nach der großen Liebe oder neuen Bekanntschaften zu gehen. Die Mod ist zwar eher ein kleines Gimmick, was nicht allzu weltbewegend das Leben eurer Sims verändert, trotzdem ist die Mod äußerst charmant und sollte auch das Leben vieler Konsolenverfechter und -verfechterinnen bereichern.

