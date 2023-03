Aktuell findet ihr mehrere Spiele von EA zum Top Angebot bei Amazon. Schnappt euch jetzt unter anderem Sims 4 für eure Xbox oder PC!

Sims 4 samt Erweiterungen wie Großstadtleben, Elternfreuden, Werde berühmt oder auch sogenannten Stuff Packs wie Moschino oder Tiny Houses sind derzeit mit bis zu 50% Rabatt für eure Xbox oder PC bei Amazon im Angebot.

Aber nicht nur die Sims Liebhaber von euch werden durch dieses Angebot bedient, es sind auch andere Top Titel von EA mit bis zu 90% Rabatt reduziert. Am meisten Geld spart ihr wohl bei Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville in der Deluxe Edition. Das Spiel kostet euch gerade nur 5,99€ statt den ursprünglichen 49,99€.

Falls ihr aber eher Lust auf Couch-Coop habt, dann könnt ihr bei It Takes Two und Unravel 2 zuschlagen. Ersteres gibt es aktuell mit 60% Rabatt für 15,99€ statt 39,99€ während es zweiteres sogar für nur 4,99€ mit 75% Rabatt anstatt den ursprünglichen 19,99€ gibt.

Beliebte Lebenssimulation seit 2014: Sims 4

Die Sims 4 - Die besten Erweiterungen, Mods, Tipps & Tricks

Dag Dag liebe Sims Fans: Uns gibt es jetzt schon seit den 2000ern. Der aktuelle Teil der Reihe, Sims 4, hält sich jetzt bereits seit 2014 über Wasser. Immer noch ist das Spiel unter seinen Fans super beliebt. Woran das liegt? Das Sims Universum ist ein Spiel mit langer Geschichte und auch ich muss zugeben: Ich liebe Sims. Sims 2 war damals das erste Spiel, das es mir so richtig angetan hatte.

Damit meine ich auch so wirklich richtig angetan hatte. Nostalgisch erinnere ich mich an meine Grundschulzeit zurück, als ich mich mit meinen Freundinnen abgesprochen habe, wer sich welche Sims 2 Erweiterung zu Weihnachten wünscht, damit wir dann am Ende alles durchtauschen können. Sims 3 hat es mir dann auch noch ziemlich angetan. Alleine wegen der ganzen neuen Möglichkeiten, die einem das Spiel gegeben hat.

Was hier dann wirklich eine Schande ist: Sims 4 habe ich bisher nie selbst gespielt. Wenn man aber auf Plattformen wie Youtube oder Twitch unterwegs ist, merkt man, dass das Spiel in der Community super beliebt ist. Hier kommen wir dann auch zum zweiten Grund, wieso das Spiel nach so vielen Jahren immer noch so viel gespielt wird: Seit der Veröffentlichung von Sims 4 im Jahr 2014 gab es konstant neuen Content für die Spieler.

Ca. 65 Erweiterungen oder eben auch Stuff Packs etc. haben die Entwickler mittlerweile auf die Beine gestellt. Das Beste ist hierbei: Es ist kein Ende in Sicht! Zwar gab es schon vor Ewigkeiten mal die Gerüchte, dass ein Sims 5 in Entwicklung wäre, neben dem Namen des Projekts wurde aber noch nicht viel angekündigt. Project Rene wird also noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Zum Glück kommt schon sehr bald ein neues Erweiterungspack raus! Am 16. März erscheint Die Sims 4 Zusammen wachsen. Schaut euch doch gerne hier den Trailer an:

Die Sims 4 Zusammen wachsen - Trailer zeigt familiäre Dynamik und neue Meilensteine der Erweiterung

