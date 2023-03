Die Sims bekommt Konkurrenz: Lebenssimulation Life by You greift den Platzhirsch an

Life by You und Die Sims ähneln sich stark.

Karriere machen, auf Partys gehen, eine Familie gründen, ein Traumhaus bauen – seit vielen Jahren ist Die Sims der unangefochtene Platzhirsch, wenn es um "digitale Puppenhäuser" geht. Um diese Position zu halten, wird sich Electronic Arts in Zukunft aber wohl mehr bemühen müssen. Denn neben Paralives wurde jetzt mit Life by You eine Lebenssimulation von Paradox angekündigt, die ebenfalls auf das Sims-Konzept setzt.

Life by You ist wie Die Sims, nur nicht von EA

Darum geht's: Am gestrigen Abend kündigte der Publisher Paradox Interactive in einem Showcase einige neue Titel und Erweiterungen an. Dazu zählte auch die Enthüllung der Lebenssimulation Life by You, die mit einem ersten Teaser-Trailer gezeigt wurde. Das Spiel wird von Paradox Tectonic und Rob Humble entwickelt, der bereits eine leitende Rolle bei Die Sims 2 und Die Sims 3 hatte. Wann und für welche Systeme es erscheint, ist noch unklar.

Hier seht ihr den Teaser-Trailer:

0:52 Life by You - Die Sims-Alternative kündigt mit kurzem Teaser das Reveal-Event an

Aber auch wenn es bislang kaum Informationen zum Spiel gibt, wird durch den Trailer direkt klar, dass es sich bei Life by You um einen direkten Die Sims-Konkurrenten handelt. Wir steuern Charaktere in ihrem Alltag, passen im Baumodus das Haus an und können in der Welt Aktivitäten wie Yoga nachgehen. Soweit, so Sims-artig.

Allerdings gibt es abseits davon schon eine kleine Besonderheiten zu sehen, zumindest wenn wir den Clip denn richtig interpretieren. Durch die Kameraführung sieht es nämlich danach aus, als könnten wir unsere "Sims" in ein Auto setzen und aktiv damit von A nach B fahren. Bestätigt ist das aber nicht.

Erste Antworten sollten wir aber schon bald erhalten, denn für den 20. März um 17:00 Uhr wurde ein Event angekündigt, dass wir auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfolgen können.

Bis dahin hört gerne in den Podcast unserer GameStar-Kolleg*innen rein, die in Folge 212 auch über Life by You sprechen:

Link zum Podcast-Inhalt

Wir sind gespannt, was Paradox demnächst zu Life by You zeigt und wie stark es sich letztendlich auf das kommende Die Sims 4 (Project Rene) auswirken wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass Paradox Interactive Electronic Arts zeigt, wie erfolgreiche Simulationen auszusehen haben. Mir der Sims City-Alternative Cities: Skylines ist es ihnen bereits gelungen.

Aber was haltet ihr bislang von Life by You? Freut ihr euch über Sims-Alternativen, oder wollt ihr dem Sims treu bleiben?