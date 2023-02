Säuglinge in Die Sims 4: Release und alle weiteren wichtigen Infos zum Update

Im März erfüllen Maxis und Electronic Arts endlich einen der größten Wünsche der Community: Die Sims 4 bekommt Säuglinge. Was die neue Altersstufe ausmacht, wie sie funktioniert und wann sie ins Spiel kommt, fassen wir hier für euch zusammen.

Am 14. März 2023 erscheint ein kostenloses Update für Die Sims 4. Wer das Grundspiel bereits besitzt oder sich dank der Umstellung auf Free2Play herunterlädt, kann also in wenigen Wochen die Familie auch mit Säuglingen erweitern.

Was sind Säuglinge genau?

Die Frage mal absurd klingen, aber im Fall von Die Sims 4 ist sie gar nicht so verkehrt. Denn bei den Säuglingen handelt es sich um eine neue Altersstufe, die sich zwischen dem Baby (Neugeborenen) und dem Kleinkind einordnet. Die Reihenfolge ergibt sich dann wie folgt (die Lebensdauert hängt dabei von den vorgenommenen Einstellung ab):

Baby Säugling - NEU Kleinkind Kind Teenager Junge*r Erwachsene*r Erwachsene*r Senior*in

Säuglinge besitzen eigene Animationen. Sie bewegen sich viel unkoordinierter, da sie ihre motorischen Fähigkeiten erst ausbauen müssen. Außerdem brabbeln, schreien und weinen sie recht niedlich.

So funktionieren Säuglinge in Sims 4

Während die Funktionen mit Babys sehr begrenzt sind, ermöglicht der neue Lebensabschnitt der etwas älteren Babys viel mehr Interaktionen.

Anders als Babys, die mehr Objekt als interaktive Sims sind, können Säuglinge im Erstelle-einen-Sim-Modus erstellt und vollständig angepasst werden. Das betrifft unter anderem die Kleidung, Frisuren und Accessoires, aber auch Zähne und Muttermale. Außerdem haben Säuglinge Charaktereigenschaften.

Ein paar Interaktionsbeispiele für den Live-Modus:

Wir können ihnen die Flasche geben, sie stillen, im Hochsitz füttern und ein Bäuerchen machen lassen.

Sie können nicht nur im Sitzen und Gehen gehalten werden, sondern auch von einem Sim zum anderen überreicht werden.

Wir können sie in der Badewanne baden.

Andere Sims können mit ihnen spielen oder wie beschäftigen sich alleine mit Spielzeug.

Es sind sogar Interaktionen mit Hunden und Katzen möglich.

Kommt noch ein extra Säuglings-DLC?

Bestätigt ist es noch nicht, aber die kommende Erweiterung "Meet the Family" lässt vermuten, dass sie den Fokus auf das Familienleben mit einem Säugling legt. Es könnte also sein, dass wir noch mehr Möglichkeiten und Inhalte für die Altersstufe erhalten, sofern wir denn dafür zahlen. Was uns wirklich in dem DLC erwartet, erfahren wir am 2. Februar.

Säuglinge in Aktion

Die Säuglinge wurden am 31. Januar im ersten Behind The Sims-Stream genauer vorgestellt. Ihr könnt euch den Abschnitt hier (ab 14:34) nochmal anschauen:

Während des Streams wurden noch weitere Sims-Themen angesprochen. Zum einen wurde Die Sims 5 (Project Rene) thematisiert. Alles Infos zum nächsten Sims-Teil findet ihr in unserer Sims 5-Übersicht. Wollt ihr dagegen wissen, wie es 2023 mit Die Sims 4 sonst noch weitergeht, schaut in unseren Roadmap-Artikel zu Die Sims 4 rein. Dort halten wir euch zu kommenden Erweiterungen und wichtigen Updates auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu den Säuglingen?